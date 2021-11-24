Из новых базовых станций билайна самой высокогорной является станция «Мир» на горном курорте «Эльбрус Азау». Чтобы увеличить емкость и покрытие сети 4G, оператор установил дополнительные станции на посадочных площадках и линиях канатных дорог. Помимо «Эльбрус Азау» новшества затронули «Эльбрус Чегет» и сочинские курорты «Газпром», «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна». Провайдер намерен продолжить развитие сети на остальных участках зимних курортов.

«Горнолыжные курорты юга РФ каждый год привлекают все больше туристов. Нам важно предоставить абонентам возможность пользоваться мобильным интернетом и звонить даже при повышенной нагрузке на сеть, как это бывает в курортный сезон. Инфраструктура горнолыжного кластера важна с точки зрения комфорта и безопасности, поэтому билайн обеспечивает связью абонентов, где бы они ни находились, в том числе в горах», — пояснил директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) Андрей Пятахин.



До конца 2021 года оператор планирует провести 4G на горнолыжные трассы курорта «Цей» в Северной Осетии — Алании на высоте 1850–2870 метров.