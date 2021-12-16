В Краснодаре суд вынесет приговор полицейскому и его сообщникам, которые похитили мужчину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре перед судом предстанет сотрудник полиции и два его соучастника по делу о похищении местного жителя

Напомним, в конце августа 2021 года сотрудники краснодарского наркоконтроля во время обыска гаража в Прикубанском округе нашли внутри четверых мужчин. Один из них, 20-летний краснодарец, был в наручниках. Он сказал, что трое находившихся с ним в гараже мужчин похитили его.

Кроме того, полицейские нашли там 120 наркотических таблеток, предметы, похожие на огнестрельное оружие, 12 патронов, электрошокер и две бейсбольные биты. Позже во время следствия оказалось, что один из задержанных — старший инспектор ДПС по Краснодару.

В СУ СКР по Краснодарскому краю фигурантам дела предъявили обвинение по п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия).

По версии следствия, в марте полицейский обратился к 20-летнему краснодарцу с просьбой помочь купить поддержанный автомобиль для перепродажи. Молодой человек согласился. Затем он узнал, что деньги полицейский взял в долг у своего 40-летнего знакомого.

Через время полицейский стал предъявлять претензии, что автомобиль не доставлен и он не смог вернуть одолженные деньги в срок. После этого оба мужчины стали просить 20-летнего краснодарца вернуть деньги и увеличили эту сумму до 5 млн рублей.

Чтобы подтвердить свои угрозы, 26 августа полицейский и 40-летний мужчина вместе со своим соучастником похитили молодого человека. Они закрыли его в гараже на улице Ангарской, пристегнули наручниками и избивали.

Весь период следствия фигуранты находились под стражей. На них завели уголовное дело по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия). Расследование завершено, дело передали в суд.

Краснодар Похищения людей Следственный комитет Суд

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