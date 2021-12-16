В Краснодаре суд вынесет приговор полицейскому и его сообщникам, которые похитили мужчину

В Краснодаре перед судом предстанет сотрудник полиции и два его соучастника по делу о похищении местного жителя

Напомним, в конце августа 2021 года сотрудники краснодарского наркоконтроля во время обыска гаража в Прикубанском округе нашли внутри четверых мужчин. Один из них, 20-летний краснодарец, был в наручниках. Он сказал, что трое находившихся с ним в гараже мужчин похитили его.

Кроме того, полицейские нашли там 120 наркотических таблеток, предметы, похожие на огнестрельное оружие, 12 патронов, электрошокер и две бейсбольные биты. Позже во время следствия оказалось, что один из задержанных — старший инспектор ДПС по Краснодару.

В СУ СКР по Краснодарскому краю фигурантам дела предъявили обвинение по п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия).