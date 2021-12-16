В Краснодаре суд вынесет приговор полицейскому и его сообщникам, которые похитили мужчину
В Краснодаре перед судом предстанет сотрудник полиции и два его соучастника по делу о похищении местного жителя
Напомним, в конце августа 2021 года сотрудники краснодарского наркоконтроля во время обыска гаража в Прикубанском округе нашли внутри четверых мужчин. Один из них, 20-летний краснодарец, был в наручниках. Он сказал, что трое находившихся с ним в гараже мужчин похитили его.
Кроме того, полицейские нашли там 120 наркотических таблеток, предметы, похожие на огнестрельное оружие, 12 патронов, электрошокер и две бейсбольные биты. Позже во время следствия оказалось, что один из задержанных — старший инспектор ДПС по Краснодару.
В СУ СКР по Краснодарскому краю фигурантам дела предъявили обвинение по п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия).
По версии следствия, в марте полицейский обратился к 20-летнему краснодарцу с просьбой помочь купить поддержанный автомобиль для перепродажи. Молодой человек согласился. Затем он узнал, что деньги полицейский взял в долг у своего 40-летнего знакомого.
Через время полицейский стал предъявлять претензии, что автомобиль не доставлен и он не смог вернуть одолженные деньги в срок. После этого оба мужчины стали просить 20-летнего краснодарца вернуть деньги и увеличили эту сумму до 5 млн рублей.
Чтобы подтвердить свои угрозы, 26 августа полицейский и 40-летний мужчина вместе со своим соучастником похитили молодого человека. Они закрыли его в гараже на улице Ангарской, пристегнули наручниками и избивали.
Весь период следствия фигуранты находились под стражей. На них завели уголовное дело по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия). Расследование завершено, дело передали в суд.