Заложника нашли во время обыска гаража сотрудниками краснодарского наркоконтроля

26 августа сотрудники краснодарского наркоконтроля во время обыска гаража в Прикубанском районе нашли четверых неизвестных. Один из них, 20-летний краснодарец, был в наручниках, и рассказал, что накануне его похитили трое мужчин, находившихся в гараже. Их задержали. На месте полицейские нашли 120 наркотических таблеток, предметы, похожие на огнестрельное оружие, 12 патронов, электрошокер и две бейсбольные биты. Находки направили на экспертизу. Во время следствия оказалось, что один из задержанных — старший инспектор ДПС по Краснодару. Он отстранен от службы, а при подтверждении вины будет привлечен к ответственности. Также полицейские подозревают задержанных в торговле наркотиками, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Следственном комитете по краю рассказали новые подробности. По версии следствия, задержанный полицейский обратился к 20-летнему краснодарцу с просьбой купить подержанный автомобиль для перепродажи. Юноша согласился. Деньги на покупку полицейский взял в долг у своего 40-летнего знакомого. Юноша так и не купил машину, из-за чего инспектор ДПС и его знакомый потребовали вернуть деньги, увеличили сумму до 5 млн рублей и угрожали силой. В итоге, в ночь на 26 августа они с соучастниками выманили парня из дома, избили и похитили. Юношу привезли в подвал одного из гаражей по улице Ангарской, пристегнули наручниками и продолжили избивать, требуя вернуть деньги. В отношении инспектора ДПС и троих знакомых возбудили уголовное дело по пп.«а,в,з» ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и из корыстных побуждений).