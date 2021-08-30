В Краснодаре поместили под стражу полицейского и его сообщников, которые похитили 20-летнего парня
В краевом Следкоме 30 августа сообщили, что всем фигурантам дела предъявили обвинения
Напомним, 26 августа сотрудники краснодарского наркоконтроля во время обыска гаража в Прикубанском районе нашли четверых неизвестных. Один из них, 20-летний краснодарец, был в наручниках, и рассказал, что накануне его похитили трое мужчин, находившихся в гараже.
Во время следствия оказалось, что один из задержанных — старший инспектор ДПС по Краснодару.
По словам задержанных, они дали юноше 1,8 млн рублей для покупки и перепродажи автомобиля Toyota Camry, но он сбежал с деньгами. Тогда его поймали и похитили, чтобы забрать деньги силой.
В СУ СКР по Краснодарскому краю 30 августа сообщили, что фигурантам дела предъявили обвинение по п. «а», «в», «з», ч. 2, ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия).
Бывший сотрудник полиции и два его сообщника находятся под стражей.