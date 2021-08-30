В Краснодаре поместили под стражу полицейского и его сообщников, которые похитили 20-летнего парня

Краснодарский край

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В краевом Следкоме 30 августа сообщили, что всем фигурантам дела предъявили обвинения

Напомним, 26 августа сотрудники краснодарского наркоконтроля во время обыска гаража в Прикубанском районе нашли четверых неизвестных. Один из них, 20-летний краснодарец, был в наручниках, и рассказал, что накануне его похитили трое мужчин, находившихся в гараже. 

Во время следствия оказалось, что один из задержанных — старший инспектор ДПС по Краснодару.

По словам задержанных, они дали юноше 1,8 млн рублей для покупки и перепродажи автомобиля Toyota Camry, но он сбежал с деньгами. Тогда его поймали и похитили, чтобы забрать деньги силой.

В СУ СКР по Краснодарскому краю 30 августа сообщили, что фигурантам дела предъявили обвинение по п. «а», «в», «з», ч. 2, ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия). 

Бывший сотрудник полиции и два его сообщника находятся под стражей.

Краснодар Похищения людей Следственный комитет

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