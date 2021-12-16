В сосновом парке Сочи высадят восемь пицундских сосен

Краснодарский край

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  • Сосна пицундская © Фото Nuvens, wikipedia.org
    Сосна пицундская © Фото Nuvens, wikipedia.org

20 декабря на Курортном проспекте Сочи ветхие деревья заменят новыми пицундскими соснами

В понедельник компания «Юниверсити Плаза» планирует высадить восемь пицундских сосен в сквере рядом с концертным залом «Фестивальный». Они заменят четыре ветхих дерева, пострадавших от сильного ветра.

В 2022 году «Юниверсити Плаза» при поддержке администрации Сочи намерена продолжить озеленение города краснокнижными деревьями: в планах посадить в городе не менее 30 пицундских и алеппских сосен.

«Преступление перед природой»:

В 2021 году при поддержке властей компания высадила более 50 деревьев на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. Места высадки выбрали профессионалы-дендрологи, они же отобрали сосны в питомниках. Команда специалистов будет ухаживать за деревьями и следить за их адаптацией.

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