В сосновом парке Сочи высадят восемь пицундских сосен
20 декабря на Курортном проспекте Сочи ветхие деревья заменят новыми пицундскими соснами
В понедельник компания «Юниверсити Плаза» планирует высадить восемь пицундских сосен в сквере рядом с концертным залом «Фестивальный». Они заменят четыре ветхих дерева, пострадавших от сильного ветра.
В 2022 году «Юниверсити Плаза» при поддержке администрации Сочи намерена продолжить озеленение города краснокнижными деревьями: в планах посадить в городе не менее 30 пицундских и алеппских сосен.
«Преступление перед природой»:
В 2021 году при поддержке властей компания высадила более 50 деревьев на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка. Места высадки выбрали профессионалы-дендрологи, они же отобрали сосны в питомниках. Команда специалистов будет ухаживать за деревьями и следить за их адаптацией.