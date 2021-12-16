В сосновом парке Сочи высадят восемь пицундских сосен

В понедельник компания «Юниверсити Плаза» планирует высадить восемь пицундских сосен в сквере рядом с концертным залом «Фестивальный». Они заменят четыре ветхих дерева, пострадавших от сильного ветра.

В 2022 году «Юниверсити Плаза» при поддержке администрации Сочи намерена продолжить озеленение города краснокнижными деревьями: в планах посадить в городе не менее 30 пицундских и алеппских сосен.