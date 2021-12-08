«Россети Кубань» построит линию электропередачи в пригороде Анапы

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы компании «Россети Кубань»
    © Фото пресс-службы компании «Россети Кубань»

Компания «Россети Кубань» начала строительство линии электропередачи в поселке Супсех

Специалисты компании «Россети Кубань» приступили к строительству линии электропередачи (ЛЭП) с установкой нового распределительного пункта в поселке Супсех — пригороде Анапы. 

Новая ЛЭП повысит качество энергоснабжения потребителей и создаст резерв для подключения новых абонентов к электричеству. 

В пресс-службе компании отметили, что за пять лет население Супсеха выросло на 70% (сейчас в поселке проживает 19 тыс. человек), и действующие ЛЭП уже не справляются с нагрузкой. В связи с этим в декабре «Россети Кубань» построят новую кабельно-воздушную ЛЭП 10 кВ длиной 4,3 км.

Читайте также:

Энергетики используют при строительстве самонесущий изолированный провод с высоким классом безопасности и хорошими противопожарными свойствами, устойчивый к неблагоприятным природным воздействиям. Специалисты установят новый распределительный пункт мощностью 10 МВА и заменят силовые трансформаторы.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией 500 тыс. потребителей в Абинском и Крымском районах, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Площадь обслуживания сетей составляет около 10 тыс. кв. км. 

Анапа Россети Кубань Энергетика

Новости

Почему все пишут о штрафах за остекление балконов, а в Краснодаре они выглядят как угодно? Краткий разбор
Краснодарскую активистку будут судить за репост изображения с упоминанием «Умного голосования»
В Краснодаре в кино покажут фильм «Заводной апельсин» 1971 года
Жители Сочи сняли на видео сгоревший в небе над городом метеор
В Краснодарском крае зафиксировали 657 больных коронавирусом. Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что спад заболеваемости замедляется
В Краснодаре откроется предаукционная выставка MOST. Суммарная оценка лотов приблизилась к 12 млн рублей

Лента новостей

В Краснодаре будут ходить новогодние трамваи и троллейбусы
Сегодня, 12:10
В Краснодаре будут ходить новогодние трамваи и троллейбусы
«Черепаха», шкивы и счалка
Вчера, 08:15
«Черепаха», шкивы и счалка
Как работает самый большой парк канатных дорог в России
В Краснодаре откроется предаукционная выставка MOST
Сегодня, 14:38
В Краснодаре откроется предаукционная выставка MOST
Суммарная оценка лотов приблизилась к 12 млн рублей

Реклама на сайте