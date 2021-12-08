«Россети Кубань» построит линию электропередачи в пригороде Анапы
Компания «Россети Кубань» начала строительство линии электропередачи в поселке Супсех
Специалисты компании «Россети Кубань» приступили к строительству линии электропередачи (ЛЭП) с установкой нового распределительного пункта в поселке Супсех — пригороде Анапы.
Новая ЛЭП повысит качество энергоснабжения потребителей и создаст резерв для подключения новых абонентов к электричеству.
В пресс-службе компании отметили, что за пять лет население Супсеха выросло на 70% (сейчас в поселке проживает 19 тыс. человек), и действующие ЛЭП уже не справляются с нагрузкой. В связи с этим в декабре «Россети Кубань» построят новую кабельно-воздушную ЛЭП 10 кВ длиной 4,3 км.
Энергетики используют при строительстве самонесущий изолированный провод с высоким классом безопасности и хорошими противопожарными свойствами, устойчивый к неблагоприятным природным воздействиям. Специалисты установят новый распределительный пункт мощностью 10 МВА и заменят силовые трансформаторы.
Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией 500 тыс. потребителей в Абинском и Крымском районах, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Площадь обслуживания сетей составляет около 10 тыс. кв. км.