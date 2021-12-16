Анапа зажгла праздничную иллюминацию

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Кореневского
    © Фото Александра Кореневского

Вечером 15 декабря в Анапе на Театральной площади зажглись огни новогодней елки

«Праздник к нам приходит! На Театральной площади зажглись огни на главной новогодней елке города», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Вся праздничная иллюминация одновременно зажглась на улице Горького, площади перед зданием мэрии, в лаунж-зоне и других общественных пространствах.

Как сообщали Юга.ру ранее, в Краснодаре к Новому году установят девять праздничных елей.

Анапа Новый год Праздники

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