Анапа зажгла праздничную иллюминацию

Вечером 15 декабря в Анапе на Театральной площади зажглись огни новогодней елки

«Праздник к нам приходит! На Театральной площади зажглись огни на главной новогодней елке города», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.





Вся праздничная иллюминация одновременно зажглась на улице Горького, площади перед зданием мэрии, в лаунж-зоне и других общественных пространствах.