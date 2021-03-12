Ростовская АЭС прошла проверку эффективности производства от Росатома

Партнерский Ростовская область

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12 марта стало известно, что показатели эффективности производства Ростовской АЭС оказались в «зеленой зоне»

На Ростовской атомной электростанции завершили партнерскую проверку соответствия производственной системе Росатома (ПСР). Она определяет стандарты бережливого производства и непрерывного совершенствования процессов. Такая система нужна для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. Предприятие прошло проверку, сообщили в пресс-службе АЭС.

«Результаты проверки показали, что все показатели Ростовской АЭС находятся в «зеленой зоне». Это говорит о том, что на атомной станции системно подходят к развитию ПСР. Более того, мы сами почерпнули для себя у коллег некоторые моменты, которые будем учитывать в своей работе», — рассказал председатель комиссии, исполняющий обязанности гендиректора Приборостроительного завода в городе Трехгорный (Челябинская область) Евгений Лыков.

В этом году комиссии представили два ПСР-образца, так называемых эталонных производственных участка. На них обучаться инструментам ПСР смогут работники не только станции, но и других организаций. На первом участке перерабатывают низко-активные твердые радиоактивные отходы. Его внедрение увеличило производительность труда в два раза и сократило годовые затраты на 20 млн рублей. На втором изготавливают уплотняющие элементы для оборудования АЭС. Этот участок позволил сократить сроки и повысить качество процесса производства.

По словам исполняющего обязанности директора Ростовской АЭС Андрея Горбунова, станция получила статус «ПСР-предприятие» в 2016 году. В целом же проверку предприятие проходит с 2009 года. В 2020 году, по его данным, на предприятии реализовали 17 ПСР-проектов, еще 16 находятся в стадии реализации. 

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