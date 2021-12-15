В Анапе продолжают решать проблему обманутых дольщиков

В работе участвовали представители прокуратуры, стройнадзора, ресурсоснабжающих предприятий, застройщики и участники долевого строительства. В начале 2018 года на территории курорта было 19 проблемных объектов, а общее количество дольщиков составляло 1787, сейчас долгостроев осталось 6, а дольщиков — 1107. За каждым проблемным домом следит власть и прокуратура.

«История у каждого объекта своя, а результат один. Пострадали люди, и наша с вами задача — помочь восстановить их законные права», — отметил мэр Анапы.

Завершено строительство дома на улице Лазурной, 27, уже идут фасадные работы и благоустройство территорий в переулке Тираспольском, 1А. На самом сложном объекте — на улице Парковой, 79 — дольщики намерены привлечь к суду банк РНКБ в январе, чтобы взыскать сумму, достаточную для достройки. Василий Швец обещает достроить объект до конца 2023-го.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Анапе жители выступили против нового генплана.