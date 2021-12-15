МегаФон предложил оплачивать покупки в новом формате

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы «Мегафон»
    © Изображение пресс-службы «Мегафон»

15 декабря МегаФон первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора

Компания реализовала услугу на базе финтех-платформы PayStep от компании ЦФТ, которая способствует осуществлению продаж в формате BNPL («Buy now, pay later»/«Покупай сейчас, плати позже»). Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре части. Клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине, далее раз в две недели оплачивается еще по 25% или погашается остаток досрочным платежом.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в десяти регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной во всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», — прокомментировал гендиректор МегаФона Владимир Скурихин.

Такой формат оплаты не предусматривает комиссий, процентов и не требует заключения кредитного договора. Для совершения покупки частями необходимо предоставить номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги для граждан РФ и стран СНГ занимает две минуты.

Продажи умных устройств в краснодарских салонах МегаФона выросли на 23%, сообщали ранее Юга.ру.

МегаФон Мобильная связь сфера услуг

Новости

На Кубани четверо полицейских попросили мужчину совершить преступление и завели на него дело
«Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. У состава будет сразу две конечные остановки
В Туапсинском районе шесть часов тушили лесной пожар
На Кубани в отстающих по темпу вакцинации районах хотят ужесточить ограничения для людей без QR-кодов
В Сочи произошел крупный пожар на смотровой площадке рядом с башней Ахун
В Краснодаре суд обязал СК прекратить волокиту по делу о похищении человека и пытках

Лента новостей

Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
Сегодня, 09:19
Как в Краснодаре проверяют QR-коды? Кафе, досуг, торговые центры
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
13 декабря, 12:14
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Как добираются жители пригородов Краснодара, когда из 10 автобусов ходит один
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Вчера, 18:15 Партнерский
Старейший российский страховщик запустил новые цифровые сервисы
Каков их функционал?

Реклама на сайте