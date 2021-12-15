МегаФон предложил оплачивать покупки в новом формате

Компания реализовала услугу на базе финтех-платформы PayStep от компании ЦФТ, которая способствует осуществлению продаж в формате BNPL («Buy now, pay later»/«Покупай сейчас, плати позже»). Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре части. Клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине, далее раз в две недели оплачивается еще по 25% или погашается остаток досрочным платежом.



«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в десяти регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной во всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», — прокомментировал гендиректор МегаФона Владимир Скурихин.



Такой формат оплаты не предусматривает комиссий, процентов и не требует заключения кредитного договора. Для совершения покупки частями необходимо предоставить номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги для граждан РФ и стран СНГ занимает две минуты.

Продажи умных устройств в краснодарских салонах МегаФона выросли на 23%, сообщали ранее Юга.ру.