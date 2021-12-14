Курорт «Роза Хутор» перенес открытие зимнего сезона на 25 декабря

В начале сезона открываются трассы на Южном склоне и выкаты к Роза стадион — на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни. В этом зимнем сезоне на «Роза Хутор» будет доступна самая большая зона катания в России — 105 км трасс. Будут открыты две новые трассы: «Календула» и «Черника». На курорте уже запущены подъемники «Велес» и «Пегас».

«Мы анонсировали старт сезона 17 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже — как только позволят погодные условия, предположительно — 25 декабря. Уже заготовлено достаточно искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Кроме того, в выходные, по прогнозу, ожидаются многоснежные снегопады, после которых ситуация с достаточностью снега стабилизируется. Поэтому есть вероятность начать тестовые катания даже раньше — уже в середине следующей недели. Так что ждем похолодания и еще снега», — пояснила пресс-служба курорта.

Гости также смогут подняться на гондольных подъемниках на смотровую площадку Роза Пик, находящуюся на высоте 2320 метров. Для подъема гостям требуется прогулочный билет «Путь к вершинам + Моя Россия», который сейчас можно купить в кассах курорта или в онлайн-магазине со скидкой.

В Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне гостям доступны такие развлечения, как родельбан, открытые бассейны и спа-комплексы. Открыт Ледовый каток, Хаски-хутор, Шишин двор, Музей археологии, этнопарк «Моя Россия» и др.



Как сообщали ранее Юга.ру, в летнем сезоне — 2021 курорт «Роза Хутор» принял около 850 тыс. гостей.