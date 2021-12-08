Кредитная карта Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в десятку лучших по версии Бробанк.ру

В декабре банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга кредитных карт от портала Бробанк.ру с картой «120 дней на максимум» .

В рейтинге учитывали ключевые параметры карт: льготный период, процентную ставку, стоимость обслуживания, комиссию за снятие наличных, кешбэк и дополнительные возможности.

Беспроцентный период по карте «120 дней на максимум» составляет 120 дней, кредитный лимит — до 1 млн рублей. Процентная ставка рассчитывается индивидуально: от 11,9% до 26,9% годовых. При покупках на сумму от 10 тыс. рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные бесплатно можно в банкоматах любых банков.

Полные условия доступны на сайте, по телефону 8-800-250-57-57 и в отделениях банка.