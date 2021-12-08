Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга кредитных карт

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредитная карта Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в десятку лучших по версии Бробанк.ру

В декабре банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга кредитных карт от портала Бробанк.ру с картой «120 дней на максимум».

Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России из топа-50 по активам.

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В рейтинге учитывали ключевые параметры карт: льготный период, процентную ставку, стоимость обслуживания, комиссию за снятие наличных, кешбэк и дополнительные возможности.

Беспроцентный период по карте «120 дней на максимум» составляет 120 дней, кредитный лимит — до 1 млн рублей. Процентная ставка рассчитывается индивидуально: от 11,9% до 26,9% годовых. При покупках на сумму от 10 тыс. рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные бесплатно можно в банкоматах любых банков.

Полные условия доступны на сайте, по телефону 8-800-250-57-57 и в отделениях банка. 

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