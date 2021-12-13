В ночь на 14 декабря краснодарцы увидят звездопад Геминиды

Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Маяковской для Юга.ру
    © Фото Дарьи Маяковской для Юга.ру

В ночь с 13 на 14 декабря в Краснодаре можно увидеть звездопад Геминиды

В ночь на 14 декабря краснодарцы увидят звездопад Геминиды. За ним можно наблюдать в ясную погоду, желательно вдали от городского света. О звездопаде рассказали в пресс-службе Московского обсерватория. 

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Геминиды стоит искать над южным горизонтом в районе созвездия Близнецов с 21 часа до самого утра. Пик наступает около 2 часов ночи. 

Звездопад проходит каждый год в первой половине декабря, но к середине месяца становится заметнее всего. Геминиды видно на всей территории России. Скорость падающих звезд невысокая, потому что поток не летит навстречу планете, а догоняет ее. Частиц очень много — больше, чем во всех остальных потоках, включая августовские Персеиды.  

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