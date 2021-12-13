В ночь с 13 на 14 декабря в Краснодаре можно увидеть звездопад Геминиды

В ночь на 14 декабря краснодарцы увидят звездопад Геминиды. За ним можно наблюдать в ясную погоду, желательно вдали от городского света. О звездопаде рассказали в пресс-службе Московского обсерватория.

Геминиды стоит искать над южным горизонтом в районе созвездия Близнецов с 21 часа до самого утра. Пик наступает около 2 часов ночи.

Звездопад проходит каждый год в первой половине декабря, но к середине месяца становится заметнее всего. Геминиды видно на всей территории России. Скорость падающих звезд невысокая, потому что поток не летит навстречу планете, а догоняет ее. Частиц очень много — больше, чем во всех остальных потоках, включая августовские Персеиды.