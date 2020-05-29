Над Сочи пролетел огненный шар, который приняли за метеор

Абхазия, Краснодарский край

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В соцсетях с 27 мая стали появляться фото и видео с необычным явлением в небе над Черноморским побережьем

Огненный шар видели жители Сочи, Абхазии, Армении и Турции. В инстаграме турецкого метеосайта, который называет себя научным, сказано, что метеор упал 27 мая в 20:30 по местному времени. Яркую вспышку выдели жители Трабзона (город-побратим Сочи), Ризе, Эрзурума и других городов, которые находятся на побережье Черного моря. Пользователи в полусотне комментариев назвали это знамением 2020 года.

«Я тоже видел примерно в 20:30. Как шар огненный. Похож на осветительную ракету. В море вроде упал в районе пляжа "Мокко"», — заявили в соцсетях жители Абхазии.

Доцент Абхазского государственного университета Расим Камлия считает, что с большой долей вероятности это мог быть осколок метеорита.

«Помните, метеорит упал в Челябинске. Он был больше и поэтому не успел сгореть в атмосфере и долетел до земли. Если осколки небольшие, то это ничем не грозит, но если крупные, то на месте удара может нанести серьезные разрушения», — приводит слова ученого «Спутник Абхазии»

Как писали Юга.ру, в декабре 2017 года обсерватория КубГУ зафиксировала яркий космический объект над Сочи. 

Космос Краснодар Наука НЛО Сочи

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