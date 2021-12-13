В Сочи продают деревянный автомобиль без мотора за 100 тыс. рублей
В сочинском селе продают деревянный автомобиль без мотора, но с колонками. Стоимость машины 100 тыс. рублей
На «Авито» появилось объявление о продаже необычного автомобиля в селе Раздольное. Машина собрана вручную из дерева, стоит на мостах, есть колеса, но нет мотора и рулевой системы.
Также автомобиль оснащен светом, люстрой на крыше, магнитолой и колонками. Есть даже светящиеся фары. Продавец утверждает, что вся электрика работает.
Кроме того, у автомобиля открываются двери, капот и багажник. Состояние б/у без пробега. Владелец готов продать машину за 100 тыс. рублей.
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