В Сочи продают земельный участок за 10 млрд рублей

В конце июля в Сочи выставили на продажу участок в 190 га стоимостью 9,9 млрд рублей

Объявление о продаже участка в Хостинском районе Сочи появилось на сайте «Авито» 27 июля. Накануне на него обратили внимание журналисты интернет-портала «Кубань 24». В нём указано, что участок находится в элитном зеленом районе, недалеко от горы Ахун.

Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его площадь — 189,2 га. Стоимость земли оценили в 9,9 млрд рублей.

4 августа портал Юга.ру попытался связаться с продавцом участка, но по номеру, указанному на сайте, никто не ответил.