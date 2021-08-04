В Сочи продают земельный участок за 10 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

В конце июля в Сочи выставили на продажу участок в 190 га стоимостью 9,9 млрд рублей

Объявление о продаже участка в Хостинском районе Сочи появилось на сайте «Авито» 27 июля. Накануне на него обратили внимание журналисты интернет-портала «Кубань 24». В нём указано, что участок находится в элитном зеленом районе, недалеко от горы Ахун.

Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Его площадь — 189,2 га. Стоимость земли оценили в 9,9 млрд рублей.

4 августа портал Юга.ру попытался связаться с продавцом участка, но по номеру, указанному на сайте, никто не ответил.

Ранее Юга.ру составили рейтинг самой дорогой жилплощади в Краснодаре. В 2020 году список возглавил пентхаус за 106 млн рублей.

Недвижимость Сочи

Новости

В Сочи продают земельный участок за 10 млрд рублей
Жительница Сочи продавала должность вице-мэра курорта за 3 млн долларов. Ее задержали спустя 13 лет
В Краснодаре мужчина выстрелил в полицейского
На Кубани подросток залез на вагон грузового поезда, и его ударило током
В ДТП с грузовиком в районе Каневской пострадали пять человек
В Краснодаре улицу Ленина хотели закрыть на 3 дня, а получилось на неделю

Лента новостей

Реклама на портале