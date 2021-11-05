На Кубани КамАЗ со свеклой насмерть раздавил водителя иномарки

Краснодарский край

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5 ноября в Курганинском районе КамАЗ опрокинулся на иномарку, в которой находились четыре человека, в том числе две девочки

О ДТП сообщили в паблике «ЧП Курганинск» и выложили фотографии, сделанные очевидцами. На кадрах видно, что все полосы трассы занимает рассыпавшаяся из грузовика свекла, который опрокинулся и придавил красную иномарку.

По словам очевидцев, ДТП произошло на выезде из Курганинска в сторону Армавир и полностью парализовало движение по трассе. Проехать участок водителям рекомендовали по улице Пушкина через поселок Красное Поле.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Юга.ру уточнили, что авария случилась в 11:20 на 34 км + 950 м автодороги Армавир — Курганинск.

Водитель грузовика КамАЗ выехал на встречку и столкнулся по касательной автомобилем Honda, за рулем которого был 73-летний мужчина, а в салоне находились три пассажира: 67-летняя женщина и две девочки, 8 и 13 лет. После столкновения КамАЗ опрокинулся на иномарку. Водитель погиб. Диагнозы пассажирок устанавливаются.

Как писали Юга.ру, утром 3 ноября в Славянском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека: из-за густого тумана «Газель» врезалась в столб. Водитель грузовика был лишен прав несколько лет назад.

ГИБДД ДТП Курганинский район Происшествия смерть

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