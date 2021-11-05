На Кубани КамАЗ со свеклой насмерть раздавил водителя иномарки

5 ноября в Курганинском районе КамАЗ опрокинулся на иномарку, в которой находились четыре человека, в том числе две девочки

О ДТП сообщили в паблике «ЧП Курганинск» и выложили фотографии, сделанные очевидцами. На кадрах видно, что все полосы трассы занимает рассыпавшаяся из грузовика свекла, который опрокинулся и придавил красную иномарку.

По словам очевидцев, ДТП произошло на выезде из Курганинска в сторону Армавир и полностью парализовало движение по трассе. Проехать участок водителям рекомендовали по улице Пушкина через поселок Красное Поле.