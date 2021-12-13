В центре Краснодара установили 22-метровую елку

Украсили дерево гирляндами и шарами. А в скором времени рядом с елкой установят «подарочную коробку» с подсветкой и зеркалами внутри, композицию из трёх светящихся шаров, объемные цифры «2022» и инсталляцию «С Новым годом!».

В кубанской столице 13 декабря завершили установку и декорирование главной городской елки. Ее высота составила 22 метра, отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на Главной городской площади с 18 декабря до 9 января ежедневно с 10:00 до 23:00 будет работать рождественская ярмарка и аттракционы.

Напомним, всего в Краснодаре установят девять праздничных елей. Домой новогоднее дерево можно купить на 80 базарах. Посмотреть их расположение на карте можно здесь.