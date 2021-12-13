В центре Краснодара установили 22-метровую елку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре 13 декабря закончили установку главной городской елки

В кубанской столице 13 декабря завершили установку и декорирование главной городской елки. Ее высота составила 22 метра, отметили в пресс-службе мэрии.

Украсили дерево гирляндами и шарами. А в скором времени рядом с елкой установят «подарочную коробку» с подсветкой и зеркалами внутри, композицию из трёх светящихся шаров, объемные цифры «2022» и инсталляцию «С Новым годом!».

  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

Кроме того, на Главной городской площади с 18 декабря до 9 января ежедневно с 10:00 до 23:00 будет работать рождественская ярмарка и аттракционы.

Напомним, всего в Краснодаре установят девять праздничных елей. Домой новогоднее дерево можно купить на 80 базарах. Посмотреть их расположение на карте можно здесь

Краснодар Новый год Праздники

Новости

В центре Краснодара установили 22-метровую елку
«Забытая бабушка Римма». «Такие дела» рассказали историю одинокой пенсионерки из Новороссийска
В Краснодаре без холодной воды остались больше 3,5 тыс. человек
В мэрии Краснодара объяснили, почему заказанные в 2010 году экобусы через 1,5 года оказались на свалке
Неделя на Кубани начнется с сильного ветра
В Музыкальном гетто Краснодара продали квартиру с позолотой и Иисусом на стенах

Лента новостей

«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Сегодня, 12:14
«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах
Как добираются жители пригородов Краснодара, когда из 10 автобусов ходит один
«Забытая бабушка Римма»
Сегодня, 12:11
«Забытая бабушка Римма»
«Такие дела» рассказали историю одинокой пенсионерки из Новороссийска
В мэрии Краснодара объяснили, почему заказанные в 2010 году экобусы через 1,5 года оказались на свалке
Сегодня, 10:37
В мэрии Краснодара объяснили, почему заказанные в 2010 году экобусы через 1,5 года оказались на свалке

Реклама на сайте