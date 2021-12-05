В Краснодаре открылась выставка «Страшно красивые»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта felicina.ru
    © Фото с сайта felicina.ru

В краснодарском музее Фелицына 3 декабря открылась выставка «Страшно красивые»

Представлены более 30 видов живых экзотических пауков-птицеедов. Выставка дополнена энтомологической коллекцией из фондов музея Фелицына.

«Экспозиция заинтересует посетителей любых возрастов, ведь она позволит понаблюдать за особями, которые не встречаются на территории нашей страны», — считают в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 27 февраля по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

  • © Фото с сайта felicina.ru
    © Фото с сайта felicina.ru
  • © Фото с сайта felicina.ru
    © Фото с сайта felicina.ru
  • © Фото с сайта felicina.ru
    © Фото с сайта felicina.ru

Как писали Юга.ру, в краснодарском музее имени Коваленко открылась персональная выставка Андрея Акатьева «Дыхание Севера». В экспозиции представлено около 50 произведений — живописные работы, графические серии акварелей и рисунки.

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