«Роза Хутор» и Международный аэропорт Сочи организуют вертолетный трансфер

Пассажиры, гости курорта «Роза Хутор» после регистрации и досмотра через линию Fast Track доставляются к вертолету. Время полета составляет 15 минут. По прибытии на курорт гостям предоставляется трансфер до гостиницы. Бронирование полетов осуществляется на сайте курорта «Роза Хутор», а онлайн-покупка билета доступна на сайте оператора мультимодальной перевозки. Также гостям предлагается услуга «VIP-гость Роза Хутор». Встреча пассажира у самолета будет осуществляться через VIP терминал аэропорта. При выборе вертолетного трансфера пассажирам предложат продукты из аэропорта Сочи.

«Внедрение услуги вертолетного трансфера позволит нашим гостям с первых минут пребывания в Сочи получить незабываемые эмоции — подняться с друзьями выше облаков и полюбоваться панорамой «Роза Хутор» с высоты птичьего полета. Я благодарен коллегам из Международного аэропорта Сочи и компании «Аэродинамика» за кропотливую совместную работу по созданию такой возможности. Мы надеемся, что эта услуга будет востребована», — отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

Сегодня Вертолетный центр предлагает еще два полета: «Панорамный» 20‑минутный пролет над площадками олимпийских объектов и «Обзорный» продолжительностью 40 минут, который включает пролет до Черного моря. Для воздушных путешествий используют вертолет AS350 В3 от Eurocopter Group.



«Вертолетный трансфер — это новый премиальный продукт нашего аэропорта. Данная услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолет, не выходя из аэропорта. С учетом стремительного развития туристической инфраструктуры курортов Сочи и всего побережья Черного моря, а также увеличивающегося туристического потока не только из российских, но и зарубежных городов, в ближайшие годы мы хотим возродить историю с вертолетными перевозками в наших аэропортах, сделать их доступными для пассажиров и предложить рынку новый продукт, который сделает пребывание на курорте удобнее и комфортнее», — подчеркнул директор по авиационной коммерции ГК «Аэродинамика» Александр Никонов.



Как ранее сообщали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» откроет новые трассы и подъемники в грядущем зимнем сезоне.