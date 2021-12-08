Курорт «Роза Хутор» откроет новые трассы и подъемники в грядущем зимнем сезоне

Для любителей горных лыж и сноуборда в предстоящем зимнем сезоне на «Роза Хутор» будет доступна самая большая в стране зона катания.



«Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания «Календула» и красная для уверенных райдеров — «Черника». Их общая протяженность составит 3 км, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 км трасс», — отметил заместитель гендиректора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.



Кроме того, на курорте появятся еще два подъемника — всего их станет 32. Новые подъемники будут ленточного типа. Один из них называется «Велес» и покрывает 156 метров; он расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров. «Велес» оснащен специальной галереей, которая защищает от снега и ветра. Другой подъемник — «Пегас» — появился на Финишной зоне. Здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми. Он пологий и идеально подходит для начинающих горнолыжников и сноубордистов.