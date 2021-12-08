Курорт «Роза Хутор» откроет новые трассы и подъемники в грядущем зимнем сезоне
В зимнем сезоне 2021/2022 курорт «Роза Хутор» расширил горнолыжную инфраструктуру
Для любителей горных лыж и сноуборда в предстоящем зимнем сезоне на «Роза Хутор» будет доступна самая большая в стране зона катания.
«Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания «Календула» и красная для уверенных райдеров — «Черника». Их общая протяженность составит 3 км, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 км трасс», — отметил заместитель гендиректора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.
Кроме того, на курорте появятся еще два подъемника — всего их станет 32. Новые подъемники будут ленточного типа. Один из них называется «Велес» и покрывает 156 метров; он расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров. «Велес» оснащен специальной галереей, которая защищает от снега и ветра. Другой подъемник — «Пегас» — появился на Финишной зоне. Здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми. Он пологий и идеально подходит для начинающих горнолыжников и сноубордистов.
«Черепаха», шкивы и счалка:
Перед зимним сезоном 2021/22 сотрудники курорта усовершенствовали некоторые трассы. Были расширены трасса «Явор» от верхней станции подъемника «Тундра» до нижней станции канатки «Крокус»; трасса «Горизонт» — на отметке 1650 метров над уровнем моря; трасса «Тритон» — выше 1900 метров. В районе пересадки канатных дорог «Волчья скала», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс» за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка. Это сделает более комфортным транспортное соединение между тремя канатками.
«Расширяя существующие трассы мы делаем их более доступными для людей разного уровня катания. Это разгружает самые популярные места и обеспечивает комфортное и безопасное катание для наших гостей», — пояснил Чернов.
Старт зимнего сезона курорт наметил на 17 декабря, уточнив, что точная дата открытия будет зависеть от погодных условий.