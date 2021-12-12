В Сочи на субботнике собрали 60 тонн листвы и мусора

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы администрации Сочи
    © Изображение пресс-службы администрации Сочи

11 декабря жители Сочи занялись уборкой общественных и придомовых территорий

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что в субботнике участвовало около 6 тыс. человек. Среди них были сотрудники городской, районных и сельских администраций, крупных коммунальных компаний, потребительской и санаторно-курортной сферы, активисты территориального общественного самоуправления и волонтеры. Они расчистили от листвы парки, скверы, кладбища, придомовые территории, школы, детские сады и дома культуры.

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Сочинцы отремонтировали и покрасили более 2 тыс. объектов благоустройства, детских и спортивных площадок. Также участники субботника ликвидировали 10 стихийных свалок. Суммарно во всех районах субботник провели на площади 450 тыс. кв. метров.

В пресс-службе сочинской администрации подчеркнули, что субботник поручил провести мэр курорта Алексей Копайгородский в связи с обсуждением грядущего Года экологии.

Алексей Копайгородский Благоустройство Мусор Сочи Субботник

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В Сочи на субботнике собрали 60 тонн листвы и мусора
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