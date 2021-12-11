В Краснодаре водитель электросамоката сбил прохожую и скрылся. Женщина получила перелом ноги

10 декабря мужчина на электросамокате сбил женщину на аллее около парка «Краснодар», пообещал вызвать скорую, но потом бросил пострадавшую и уехал

Телеграм-канал Туподар опубликовал пост, в котором подруга пострадавшей рассказала о происшествии с участием водителя электросамоката на улице Восточно-Кругликовской. Там мужчина сбил прохожую, пообещал вызвать медиков, но скрылся с места аварии. В итоге скорую пострадавшей вызвали очевидцы. У женщины диагностировали перелом ноги.

В полиции города сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, сообщает 93.RU.

Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году Минтранс разработал правила езды на электромеханических транспортных средствах — электросамокатах, электробайках, гироскутерах, сегвеях и моноколесах. Потом проект дорабатывался, но даты, когда изменения вступят в силу, в нем не появилось.