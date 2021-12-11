В Краснодаре водитель электросамоката сбил прохожую и скрылся. Женщина получила перелом ноги
10 декабря мужчина на электросамокате сбил женщину на аллее около парка «Краснодар», пообещал вызвать скорую, но потом бросил пострадавшую и уехал
Телеграм-канал Туподар опубликовал пост, в котором подруга пострадавшей рассказала о происшествии с участием водителя электросамоката на улице Восточно-Кругликовской. Там мужчина сбил прохожую, пообещал вызвать медиков, но скрылся с места аварии. В итоге скорую пострадавшей вызвали очевидцы. У женщины диагностировали перелом ноги.
В полиции города сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, сообщает 93.RU.
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Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году Минтранс разработал правила езды на электромеханических транспортных средствах — электросамокатах, электробайках, гироскутерах, сегвеях и моноколесах. Потом проект дорабатывался, но даты, когда изменения вступят в силу, в нем не появилось.
Решить проблему на муниципальном уровне нельзя, так как у региональных властей нет полномочий устанавливать собственные правила движения для транспорта и пешеходов. Кроме того, самокат (мощностью до 250W) официально приравнивается к «пешеходу». Продробнее о проблеме электросамокатов можно прочитать в нашем материале.