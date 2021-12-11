В Краснодаре произошла четвертая авария на электросетях за день

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодара 11 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии. В зону отключения попали 12 улиц

По данным ЕДДС Краснодара, 11 декабря в Прикубанском округе в результате аварии отключились 19 трансформаторных подстанций. Отключение произошло в 14:43 из-за повреждения линии 6-10 кВ.

В зону отключения попали жители домов на улицах Вавилова, Калинина, Лукьяненко, Прикубанской, Красных Партизан, Бойлерной, Красной, Советской, Лубяной, Нагорной, Черепичной и переулка Мирного — около 2 тыс. 800 человек. Также в зону аварийного отключения попала школа №1.

Планируется, что свет вернут в дома горожан в течение пяти часов.

Ранее Юга.ру писали, что в Западном округе Краснодара 11 декабря произошло три аварийных отключения. Без света остались около 5 тыс. человек. 

Краснодар Энергетика

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