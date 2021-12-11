В Западном округе Краснодара из-за трех аварий на электросетях без света остались около 5 тыс. человек
Утром 11 декабря в Западном округе Краснодара произошло три аварийных отключения
По данным ЕДДС города, в 9:30 произошло аварийное отключение электроэнергии на улицах Кондратенко, Октябрьской, Береговой, Кирова, Орджоникидзе, Фрунзе, Постовой и Пушкина. Без света там остались 2 тыс. 400 человек.
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В то же время случилась еще одна авария. В зону отключения попали жители Затонной, Индустриальной, Красина, Речной и Кубанонабережной — около 1 тыс. 900 человек.
Из-за третьей аварии без света остались еще 800 человек, которые живут на улицах Пушкина, Постовой, Октябрьской и Кубанонабережной.
Всего было отключено 23 трансформаторных подстанций. Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в течение 4-5 часов.
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