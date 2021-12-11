В Краснодаре художники нарисовали мурал на торце девятиэтажного дома

Краснодарский край

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  • © Фото: www.instagram.com/kracity
    © Фото: www.instagram.com/kracity

Художники сообщества KRACITY оформили стену многоквартирного дома на улице Тюляева в Комсомольском микрорайоне

В Краснодаре уличные художники завершили работу на стене многоэтажки в Комсомольском микрорайоне. На фасаде дома на улице Тюляева появился мурал с изображением девушки с гитарой и нотной тетради. Авторами граффити стали участники арт-сообщества KRACITY.

Работы там начались в ноябре. Для художников этот объект стал первым оформленным фасадом девятиэтажки. Также они оформили подстанцию рядом с домом.

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Граффити Краснодар

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