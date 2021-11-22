Мэр Краснодара поручил штрафовать владельцев трансформаторов, обклеенных рекламой
Владельцам трансформаторных подстанций, не очищенных от граффити и объявлений, будут выписывать протоколы и штрафы
Напомним, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге в апреле сказал, что работодателям пора перестать печатать объявления и отправлять людей расклеивать их. А всем, кому не нравятся граффити, он предложил не быть безразличными и, например, проверять дома рюкзаки детей на наличие баллончиков с краской.
Новый глава Краснодара Андрей Алексеенко 22 ноября поручил усилить очистку трансформаторных подстанций от объявлений, афиш и граффити. Он предложил привлекать к ответственности их собственников и арендаторов.
Часто трансформаторы в городе используют как доску объявлений, а около некоторых оставляют крупногабаритный мусор. Например, автомобильные шины или ветки деревьев.
«Городские трансформаторные подстанции, за редким исключением, не бесхозные. Значит, протоколы и штрафы нужно выписывать на владельцев. Очистить трансформатор от рекламных объявлений можно за полтора часа. Резину выбрасывают не собственники машин. Они сами не демонтируют колёса, это делают городские шиномонтажки. Необходимо провести с владельцами разъяснительную работу», — сказал Алексеенко.
Глава города поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК уже 23 ноября очистить трансформаторы. А владельцам СТО хотят выписывать штрафы или вовсе закрывать точки техобслуживания.
Как писали Юга.ру, от рекламных объявлений и незаконных граффити зимой в Краснодаре уже очищали городскую инфраструктуру. Так, в порядок привели больше 10 тыс. дорожных знаков.