Краевая прокуратура не дала КТТУ купить иномарку за 4,4 млн рублей
Прокуратура Центрального округа предостерегла МУП «КТТУ» от покупки дорого автомобиля. Саму закупку в итоге отменили
8 декабря краснодарский активист Мирослав Валькович в своем телеграм-канале опубликовал пост с информацией о планах КТТУ купить минивэн Volkswagen Caravellе за 4 млн 497 тыс. рублей. Потом эта информация распространилась по крупным городским пабликам.
10 декабря в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что эта закупка была отменена после прокурорской проверки.
«В нарушение требований законодательства, ограничивающих конкуренцию закупаемого для нужд транспортное средство, МУП «КТТУ» в конкурсной документации установила завышенные технические характеристики автомобиля, которым соответствовал автомобиль Volkswagen Caravellе», — говорится в сообщении ведомства.
После проверки директору КТТУ вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона. После чего закупку отменили. По данным с сайта госзакупок, отменена она была утром 10 декабря.