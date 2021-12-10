Краевая прокуратура не дала КТТУ купить иномарку за 4,4 млн рублей

Прокуратура Центрального округа предостерегла МУП «КТТУ» от покупки дорого автомобиля. Саму закупку в итоге отменили

8 декабря краснодарский активист Мирослав Валькович в своем телеграм-канале опубликовал пост с информацией о планах КТТУ купить минивэн Volkswagen Caravellе за 4 млн 497 тыс. рублей. Потом эта информация распространилась по крупным городским пабликам.

10 декабря в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что эта закупка была отменена после прокурорской проверки.