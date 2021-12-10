Краевая прокуратура не дала КТТУ купить иномарку за 4,4 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура Центрального округа предостерегла МУП «КТТУ» от покупки дорого автомобиля. Саму закупку в итоге отменили

8 декабря краснодарский активист Мирослав Валькович в своем телеграм-канале опубликовал пост с информацией о планах КТТУ купить минивэн Volkswagen Caravellе за 4 млн 497 тыс. рублей. Потом эта информация распространилась по крупным городским пабликам.

10 декабря в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что эта закупка была отменена после прокурорской проверки.

Читайте также:

«В нарушение требований законодательства, ограничивающих конкуренцию закупаемого для нужд транспортное средство, МУП «КТТУ» в конкурсной документации установила завышенные технические характеристики автомобиля, которым соответствовал автомобиль Volkswagen Caravellе», — говорится в сообщении ведомства.

После проверки директору КТТУ вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона. После чего закупку отменили. По данным с сайта госзакупок, отменена она была утром 10 декабря.

Закупки Краснодар КТТУ Прокуратура

Новости

Краевая прокуратура не дала КТТУ купить иномарку за 4,4 млн рублей
В создание горного кластера в Апшеронском районе планируют инвестировать 20 млрд рублей
В МВД сообщили о завершении расследования дела о ДТП с участием Собчак в Сочи
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции. Рассказываем, каких именно
В Геленджике начали украшать главную городскую елку
В Сочи задержали мужчину, который украл набитый деньгами рюкзак с остановки

Лента новостей

Реклама на сайте