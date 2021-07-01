Власти Краснодара выделили почти 215 млн рублей на закупку 11 новых автобусов

Краснодарский край

Распечатать

Мэрия Краснодара 12 июля планирует выбрать подрядчика, который займется поставкой новых автобусов

Напомним, 17 мая мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что городские власти выделят около 200 млн рублей на закупку новых автобусов. По его мнению, это позволит создать дополнительный маршрут, который свяжет Восточно-Кругликовский микрорайон с центром Краснодара.

Накануне в пресс-службе мэрии города рассказали,что электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется поставкой автобусов, состоится 12 июля. Заявки принимаются до 8 июля.

Читайте также:

На закупку 11 низкопольных автобусов муниципалитет готов потратить до 214,9 млн рублей. Новые машины должны пополнить автобусный парк «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» до 19 ноября.

Мэрия предъявила следующие требования к машинами: они должны быть односекционными, трехдверными, с низким расположением уровня пола и рассчитаны на эксплуатацию при температурах воздуха от -40 до +40 ℃.

Общая вместимость салона — не более 98 человек. Количество мест для сидения — не менее 25. Также там должно быть место для размещения маломобильных пассажиров, кондиционеры, USB-розетки и светодиодный экран.

Читайте также:

Урбанист Мирослав Валькович в своем телеграм-канале отметил, что, судя по техническому заданию, администрация планирует закупить автобусы МАЗ-303 («Зубр»). Он напомнил, что один такой автобус ходит по маршруту 2Е — от Привокзальной площади до первого троллейбусного депо.

Как писали Юга.ру, это автобус белорусского производства, который начал курсировать в Краснодаре в начале апреля. В мэрии тогда отмечали, что закупку машин будут обсуждать по итогам трехмесячного тестирования транспорта.

Деньги Краснодар КТТУ Общественный транспорт Транспорт

Новости

В Северском районе обещали починить Дом культуры после жалобы жителей Путину
В Краснодаре пройдет концерт общественного транспорта
В России людям с инвалидностью бесплатно предоставят отечественные разработки для реабилитации. Об этом Путина попросила девочка из Адыгеи
Власти Краснодара выделили почти 215 млн рублей на закупку 11 новых автобусов
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 1 июля
Ночью в Юбилейном микрорайоне Краснодара сгорел автомобиль

Лента новостей

Шедевр или хлам?
Сегодня, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
ИКЕА стала еще ближе. Рассказываем подробности
Сегодня, 14:22 Партнерский
ИКЕА стала еще ближе. Рассказываем подробности
Аква-шазам. Каких животных можно встретить в Черном и Азовском морях?
29 июня, 07:40
Аква-шазам. Каких животных можно встретить в Черном и Азовском морях?

Реклама на портале