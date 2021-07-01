Власти Краснодара выделили почти 215 млн рублей на закупку 11 новых автобусов
Мэрия Краснодара 12 июля планирует выбрать подрядчика, который займется поставкой новых автобусов
Напомним, 17 мая мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что городские власти выделят около 200 млн рублей на закупку новых автобусов. По его мнению, это позволит создать дополнительный маршрут, который свяжет Восточно-Кругликовский микрорайон с центром Краснодара.
Накануне в пресс-службе мэрии города рассказали,что электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется поставкой автобусов, состоится 12 июля. Заявки принимаются до 8 июля.
На закупку 11 низкопольных автобусов муниципалитет готов потратить до 214,9 млн рублей. Новые машины должны пополнить автобусный парк «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» до 19 ноября.
Мэрия предъявила следующие требования к машинами: они должны быть односекционными, трехдверными, с низким расположением уровня пола и рассчитаны на эксплуатацию при температурах воздуха от -40 до +40 ℃.
Общая вместимость салона — не более 98 человек. Количество мест для сидения — не менее 25. Также там должно быть место для размещения маломобильных пассажиров, кондиционеры, USB-розетки и светодиодный экран.
Урбанист Мирослав Валькович в своем телеграм-канале отметил, что, судя по техническому заданию, администрация планирует закупить автобусы МАЗ-303 («Зубр»). Он напомнил, что один такой автобус ходит по маршруту 2Е — от Привокзальной площади до первого троллейбусного депо.
Как писали Юга.ру, это автобус белорусского производства, который начал курсировать в Краснодаре в начале апреля. В мэрии тогда отмечали, что закупку машин будут обсуждать по итогам трехмесячного тестирования транспорта.