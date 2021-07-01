Власти Краснодара выделили почти 215 млн рублей на закупку 11 новых автобусов

Напомним, 17 мая мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил , что городские власти выделят около 200 млн рублей на закупку новых автобусов. По его мнению, это позволит создать дополнительный маршрут, который свяжет Восточно-Кругликовский микрорайон с центром Краснодара.

Накануне в пресс-службе мэрии города рассказали,что электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется поставкой автобусов, состоится 12 июля. Заявки принимаются до 8 июля.

Мэрия предъявила следующие требования к машинами: они должны быть односекционными, трехдверными, с низким расположением уровня пола и рассчитаны на эксплуатацию при температурах воздуха от -40 до +40 ℃.

Общая вместимость салона — не более 98 человек. Количество мест для сидения — не менее 25. Также там должно быть место для размещения маломобильных пассажиров, кондиционеры, USB-розетки и светодиодный экран.