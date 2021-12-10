В Адыгее провели всероссийскую акцию «Мы – граждане России»

Об этом сообщила пресс-служба администрации Адыгеи 10 декабря. Школьники региона получили из рук главы Адыгеи Мурата Кумпилова свои первые паспорта. Глава республики призвал участников мероприятия всегда быть любознательными, неравнодушными и стремиться к новым целям. В церемонии участвовали вице-премьер Адыгеи Анзаур Керашев и первый замминистра образования и науки республики Евгений Лебедев.



«Вам продолжать делать Адыгею процветающей и комфортной для жизни. Не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед к новым успехам», — заявил Мурат Кумпилов.



Руководитель региона подчеркнул, что на сегодня в республике уделяется большое внимание самореализации каждого ребенка, чему способствует строительство новых школ, открытие технопарков, точек роста и кванториумов. Данная работа ведется в рамках поставленных задач президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава республики принял граждан в режиме видеоконференции.