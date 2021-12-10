В Адыгее провели всероссийскую акцию «Мы – граждане России»

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы "АиФ Адыгея"
    © Изображение пресс-службы "АиФ Адыгея"

В преддверии Дня Конституции РФ в Адыгее состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям республики

Об этом сообщила пресс-служба администрации Адыгеи 10 декабря. Школьники региона получили из рук главы Адыгеи Мурата Кумпилова свои первые паспорта. Глава республики призвал участников мероприятия всегда быть любознательными, неравнодушными и стремиться к новым целям. В церемонии участвовали вице-премьер Адыгеи Анзаур Керашев и первый замминистра образования и науки республики Евгений Лебедев.

«Вам продолжать делать Адыгею процветающей и комфортной для жизни. Не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед к новым успехам», — заявил Мурат Кумпилов.

Руководитель региона подчеркнул, что на сегодня в республике уделяется большое внимание самореализации каждого ребенка, чему способствует строительство новых школ, открытие технопарков, точек роста и кванториумов. Данная работа ведется в рамках поставленных задач президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава республики принял граждан в режиме видеоконференции.

 

Мурат Кумпилов Награды Школьники

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