Глава Адыгеи и полпред президента РФ в ЮФО пообщались с гражданами

В мероприятии участвовали глава Адыгеи, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, мэр Майкопа Юрий Томчак. Об этом сообщила пресс-служба администрации Адыгеи 10 декабря.



Чиновники рассмотрели обращения жителей Адыгеи. Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поручил Мурату Кумпилову принять меры по обустройству многофункциональной детской площадки в станице Ханской и подумать о дополнительном оборудованием.



«У нас есть дорожная карта по развитию станицы, которая составлена в том числе на основании обращений граждан. Из цикла намеченных мероприятий мы уже многое сделали для улучшения облика станицы, создания современных и комфортных условий жизни местных жителей. Построили новую школу и детский сад, благоустроили прилегающую территорию, изменили маршруты общественного транспорта с учетом пожеланий станичников. Реализация дорожной карты продолжается. При этом особое внимание уделим поддержке инициатив местных жителей», — отметил глава Адыгеи.



Мурат Кумпилов поручил Кабмину Адыгеи оказать муниципалитету содействие в решении вопроса строительства надземного пешеходного перехода через федеральную трассу. Также поставлена задача совместно с «Россетями» обсудить вопрос ремонта электросетей. Отдельные поручения касались вывоза мусора, благоустройства, ремонта дорог в станице.



Глава Адыгеи призвал ускорить работы по нацпроектам, сообщали ранее Юга.ру.