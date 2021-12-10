Глава Адыгеи и полпред президента РФ в ЮФО пообщались с гражданами

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы "АиФ Адыгея"
    © Изображение пресс-службы "АиФ Адыгея"

Представитель президента РФ в Южном федеральном округе с участием глав регионов принял граждан в режиме видеоконференции

В мероприятии участвовали глава Адыгеи, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, мэр Майкопа Юрий Томчак. Об этом сообщила пресс-служба администрации Адыгеи 10 декабря.

Чиновники рассмотрели обращения жителей Адыгеи. Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поручил Мурату Кумпилову принять меры по обустройству многофункциональной детской площадки в станице Ханской и подумать о дополнительном оборудованием.

«У нас есть дорожная карта по развитию станицы, которая составлена в том числе на основании обращений граждан. Из цикла намеченных мероприятий мы уже многое сделали для улучшения облика станицы, создания современных и комфортных условий жизни местных жителей. Построили новую школу и детский сад, благоустроили прилегающую территорию, изменили маршруты общественного транспорта с учетом пожеланий станичников. Реализация дорожной карты продолжается. При этом особое внимание уделим поддержке инициатив местных жителей», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов поручил Кабмину Адыгеи оказать муниципалитету содействие в решении вопроса строительства надземного пешеходного перехода через федеральную трассу. Также поставлена задача совместно с «Россетями» обсудить вопрос ремонта электросетей. Отдельные поручения касались вывоза мусора, благоустройства, ремонта дорог в станице.

Глава Адыгеи призвал ускорить работы по нацпроектам, сообщали ранее Юга.ру.

Благоустройство Мурат Кумпилов Полпред в ЮФО

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