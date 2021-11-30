Глава Адыгеи призвал ускорить работы по нацпроектам

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея
    © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея

29 ноября Мурат Кумпилов обсудил с кабинетом министров Адыгеи сдачу объектов капстроительства по нацпроектам и госпрограммам

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября глава Адыгеи обсуждал трудности с нацпроектами с полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым, тот назвал главными проблемами несоблюдение сроков и коррупцию. За день до этого Кумпилов провел по нацпроектам антикоррупционное совещание.

На вчерашней планерке премьер-министр республики Геннадий Митрофанов сообщил, что сейчас в республике 12 нацпроектов на общую сумму 5,8 млрд рублей готовы на 83,5%. При пообъектном обсуждении проектов Кумпилов поручил нарастить темпы работ, наладить взаимодействие с подрядчиками и синхронизировать строительство объектов с благоустройством прилегающих территорий.

Также руководитель региона осведомился о реконструкции инженерных сетей, безопасности дорог и снижении аварийности. Он поинтересовался и закупками лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний при существующих лимитах с прошлого года, созданием электронной информационной системы в здравоохранении.

К завтрашней прямой линии Кондратьев получил тысячи обращений:

По госпрограмме одна из главных задач заключается в модернизации здравоохранения Адыгеи — для этого до 2025 года планируется отремонтировать 11 и построить 15 объектов. Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков доложил, что в 2021 году предусмотрено строительство четырех и капремонт двух объектов. Сейчас окончен капремонт поликлинического подразделения Шовгеновской центральной районной больницы (ЦРБ), построен фельдшерско-акушерский пункт Красногвардейской ЦРБ в селе Еленовском и завершается строительство детского амбулаторного отделения Гиагинской ЦРБ, врачебной амбулатории Кошехабльской ЦРБ в ауле Блечепсин и капремонт хирургического корпуса Красногвардейской ЦРБ. Майкопскую городскую поликлинику в микрорайоне Восход планируется построить за два года.

О работах по госпрограмме Адыгеи «Комплексное развитие сельских территорий» рассказал министр сельского хозяйства Анзаур Куанов. По ней в 2021 году предусмотрено строительство и ремонт 41 объекта. В их числе — строительство детских игровых и спортивных площадок, ремонт социальных объектов, реконструкция дорог, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, строительство газопровода низкого давления и т.д. Большинство объектов уже готовы.

Отдельные поручения Кумпилов дал по реконструкции парка в поселке Гончарка. Он сказал переформатировать парк так, чтобы он стал привлекательной туристской территорией. Также на совещании внимание уделили социально-экономическому развитию Адыгеи. Министр экономического развития и торговли Заур Шеуджен сообщил, что в текущем году восемь крупных проектов готовы на 91,5%.

«При планировании дальнейших работ особое внимание нужно уделять проектированию и экспертизе объектов. Показатели, которые мы сегодня закладываем, — это наша ответственность перед людьми за качество жизни и перед федеральным центром за освоение бюджета», — заключил Кумпилов.

Благоустройство Дороги Здравоохранение Майкоп Медицина Мурат Кумпилов Строительство

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