«Тинькофф банк» рассказал, как быстро зарегистрировать ООО

В случае, если бизнесмен не знает всех юридических аспектов, регистрация занимает долгое время. Менеджеры Тинькофф предоставляют данную услугу онлайн круглосуточно, а также другие бесплатные юридические услуги.



При выборе ОКВЭД предпринимателю необходимо учитывать вид деятельности с которого он будет получать доход. Бизнесмен может выбрать основной код по промышленности и несколько дополнительных. Форма налогообложения зависит от количества работающих и оборота средств.



Необходимо заполнить электронную заявку на сайте банка, где можно быстро зарегистрировать ООО. После обработки заявки менеджер связывается с клиентом для уточнения вопросов. Затем следует направить сканы документов через личный кабинет. По завершению проверки документы направляются в ФНС. Уведомление о регистрации предприниматель получит в личном кабинете.



Для регистрации необходимы: заявление, устав компании, приказ на управляющего, квитанция об оплате госпошлины, разрешение собственника помещения.



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