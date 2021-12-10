«Тинькофф банк» рассказал, как быстро зарегистрировать ООО

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Тинькофф банк»
    © Изображение пресс-службы «Тинькофф банк»

Российский банк рассказал об особенностях эффективной регистрации ООО в налоговой службе или через банк

В случае, если бизнесмен не знает всех юридических аспектов, регистрация занимает долгое время. Менеджеры Тинькофф предоставляют данную услугу онлайн круглосуточно, а также другие бесплатные юридические услуги.

При выборе ОКВЭД предпринимателю необходимо учитывать вид деятельности с которого он будет получать доход. Бизнесмен может выбрать основной код по промышленности и несколько дополнительных. Форма налогообложения зависит от количества работающих и оборота средств.

Необходимо заполнить электронную заявку на сайте банка, где можно быстро зарегистрировать ООО. После обработки заявки менеджер связывается с клиентом для уточнения вопросов. Затем следует направить сканы документов через личный кабинет. По завершению проверки документы направляются в ФНС. Уведомление о регистрации предприниматель получит в личном кабинете.

Для регистрации необходимы: заявление, устав компании, приказ на управляющего, квитанция об оплате госпошлины, разрешение собственника помещения.

Ранее Юга.ру сообщали, Тинькофф открыл вакансии в первый краснодарский Центр разработки. 

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