В Краснодаре ночью загорелся краевой перинатальный центр

В ночь на 10 декабря в Краснодаре произошел пожар в перинатальном центре на улице Захарова

Возгорание в краевом перинатальном центре Краснодара на улице Захарова началось около 1:05 10 декабря. Погибших и пострадавших нет.

На место пожара пожарные приехали в 1:13. По прибытию они установили, что произошло задымление в подвальном помещении шестиэтажного здания на площади пять кв метров.

Полностью пожар потушили в 1:25. Огонь ликвидировали 24 спасателя и 8 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодаре ночью загорелась краевая больница № 2. Тогда эвакуировали 79 пациентов и 7 сотрудников. А в июле 2020 года в Зиповской больнице сгорел кабинет компьютерной томографии.