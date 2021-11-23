В Краснодаре ночью во время пожара в краевой больнице спасли 30 человек

В ночь на 23 ноября в Краснодаре начался пожар в ККБ №2

Сообщение о пожаре на улице Красных Партизан поступило в пожарно-спасательный гарнизон в 23:49. На место направили спасателей по повышенному третьему рангу пожара. Также выехала оперативная группа под руководством врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платонихина.

В полночь пожарные установили помещение больницы, в котором произошел пожар. Спасли 30 человек. Погибших и пострадавших нет. В 00:14 удалось полностью потушить пожар. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Как рассказали Юга.ру в пресс-службе краевого Минздрава, всего с этажа эвакуировали 79 пациентов и 7 сотрудников. Тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ и ЭКМО на этаже не было.