Из больницы Краснодара из-за пожара эвакуировали 80 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре на территории больницы днем 5 июля произошел пожар

В 16:33 пожарным сообщили о возгорании в помещении на первом этаже здания на улице 40-летия Победы. К месту происшествия направили силы и средства МЧС по повышенному рангу пожара. 

Паблик «Туподар» в своем телеграм-канале сообщил, что в пожар произошел в Зиповской больнице, там сгорел кабинет компьютерной томографии. Кроме того, в сторис инстаграма «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором очевидец говорит, что возле больницы ЗИП и на ее территории стоят пожарные машины и происходит эвакуация больных. 

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что ликвидацией ЧП занимались 69 человек и 20 спецмашин. В 16:53 огонь на площади 12 кв. метров был потушен.

Из здания эвакуировали 80 человек. Погибших и пострадавших нет. 

Напомним, в начале мая в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары, из-за которых погибли шесть человек. Позже Росздравнадзор запретил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» модели, которую использовали в обоих медицинских учреждениях, где случились возгорания. Портал Юга.ру выяснил, что такие аппараты в минздраве Кубани не закупали.

Краснодар МЧС Пожары

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