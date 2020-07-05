Из больницы Краснодара из-за пожара эвакуировали 80 человек

В 16:33 пожарным сообщили о возгорании в помещении на первом этаже здания на улице 40-летия Победы. К месту происшествия направили силы и средства МЧС по повышенному рангу пожара.

Паблик «Туподар» в своем телеграм-канале сообщил, что в пожар произошел в Зиповской больнице, там сгорел кабинет компьютерной томографии. Кроме того, в сторис инстаграма «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором очевидец говорит, что возле больницы ЗИП и на ее территории стоят пожарные машины и происходит эвакуация больных.