Из больницы Краснодара из-за пожара эвакуировали 80 человек
В Краснодаре на территории больницы днем 5 июля произошел пожар
В 16:33 пожарным сообщили о возгорании в помещении на первом этаже здания на улице 40-летия Победы. К месту происшествия направили силы и средства МЧС по повышенному рангу пожара.
Паблик «Туподар» в своем телеграм-канале сообщил, что в пожар произошел в Зиповской больнице, там сгорел кабинет компьютерной томографии. Кроме того, в сторис инстаграма «ЧП Краснодар» опубликовали видео, на котором очевидец говорит, что возле больницы ЗИП и на ее территории стоят пожарные машины и происходит эвакуация больных.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что ликвидацией ЧП занимались 69 человек и 20 спецмашин. В 16:53 огонь на площади 12 кв. метров был потушен.
Из здания эвакуировали 80 человек. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в начале мая в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары, из-за которых погибли шесть человек. Позже Росздравнадзор запретил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» модели, которую использовали в обоих медицинских учреждениях, где случились возгорания. Портал Юга.ру выяснил, что такие аппараты в минздраве Кубани не закупали.