Жители Геленджика заметили в море большое пятно. Возможно, это нефть

Утром 8 декабря жители Геленджика заметили радужную маслянистую пленку на поверхности моря в районе Винсовхоза и пожаловались на запах нефтепродуктов. Кроме того, рядом с пятном нашли мертвого дельфина.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края подтвердили появление пятна площадью 1 тыс. кв. км и сообщили, что уже проводят проверку. Специалисты Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора взяли пробы воды, а сотрудники полиции выясняют происхождение пятна.

Напомним, в конце сентября пловцы попали в нефтяное пятно у берега Геленджика. Как писали Юга.ру, в Новороссийске 7 августа произошел разлив нефти с греческого танкера. Площадь загрязнения составила 80 квадратных км, а нефть дошла до заповедника «Утриш». При этом люди все равно продолжили купаться в море.