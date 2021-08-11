В Новороссийске 7 августа произошел разлив нефти с греческого танкера. Площадь загрязнения — 80 км², нефть дошла до заповедника «Утриш», но люди все равно купаются в море. Что вообще происходит?

Что случилось? 7 августа в акватории Черного моря произошел выброс нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) . ЧП случилось в 6 км от берега Новороссийска. В пресс-службе компании сообщили, что площадь загрязнения составила 200 м², а место разлива локализовали. Тогда Южная транспортная прокуратура поручила провести проверку по исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. 9 августа глава Росприроднадзора Светлана Радионова потребовала дисквалификации руководства терминала КТК. Специалисты ведомства взяли пробы воды для анализов и начали административное расследование.

Сколько нефти вылилось в море? 10 августа пресс-служба Института космических исследований РАН сообщила, что площадь нефтяного загрязнения почти 80 км². Это в 400 тыс. раз больше заявленного пресс-службой КТК. Нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км. Пресс-секретарь WWF Дарья Буянова сообщила 11 августа порталу Юга.ру, что еще 7 августа система мониторинга экологический аварий фонда показала пятно размером 250 тыс. м² (0,25 км²). 8 августа площадь пятна увеличилась до 94 км². «Это говорит о двух печальных вещах: в акваторию вылилось не менее 100 тонн нефти , а скорее всего, — даже больше. И несмотря на оперативное включение спасателей, нефть растеклась по колоссальной площади», — сказала Буянова.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного Консорциума сказали «Интерфаксу», что компания завершила ликвидацию разлива нефти. Там заявили, что в море осталась остаточная пленка, а объем выброса составил 12 куб. метров (12 тыс. литров).

Куда утекло пятно? Дарья Буянова рассказала, что нефть добралась до Абрау-Дюрсо . Фонд продолжает вести мониторинг ситуации, в том числе и со спутников. Снимки можно посмотреть на сайте WWF. Кроме того, стало известно, что нефть попала до заповедника «Утриш». Утром 11 августа масляные пятна обнаружили в дельфинарии на Большом Утрише. «Несмотря на красивый радужный цвет для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка», — написали в инстаграме дельфинария. Специалисты очищали воду лентами сорбирующего бона. Он, как огромная губка, притягивает и впитывает масляную пленку с поверхности воды, не давая её проникнуть в вольеры и навредить животным.

Что говорят власти? В администрации Новороссийска заявили, что все силы профильных городских служб брошены на мониторинг береговой линии и территории пляжей. По их сообщениям, все участки береговой линии чистые и без видимых загрязнений. Также в мэрии сказали, что специалисты новороссийского Роспотребнадзора взяли пробы морской воды во всех рекреационных зонах. По результатам исследований власти примут комплекс дальнейших мер. Кроме того, купаться на пляжах Новороссийска не запрещено . В пресс-службе городской мэрии «Нашей газете» пояснили, что закрывать пляжи власти не имеют права. Такими полномочиями обладает Роспотребнадзор. В Генпрокуратуре РФ поручили организовать проверку по факту разлива нефти. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами территориально Росприроднадзора с воздуха обследует береговую линию от Анапы до Новороссийска. После этого новороссийская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта. 11 августа возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). Дело изъял прокурор из органа дознания и передал в Краснодарский следственный отдел на транспорте СК РФ. Ситуация находится на контроле Генпрокуратуры.