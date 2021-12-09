Глава Адыгеи к Новому году вручит подарки ученикам младших школ

Подобная акция в республике возобновилась с 2019 года. В этом году школьников ожидает предновогодний сюрприз. Подарки также получат дети, обучающиеся на дому.

«Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения желаний в новогодние праздники. В наших силах, взрослых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, подарить радость и волшебство детям. Поэтому с большим удовольствием организуем подобные благотворительные акции. Надеемся, они создадут для детей по-настоящему новогоднее, праздничное настроение» — заявил Кумпилов.

Сладости уже начали упаковывать. В набор состоит из 26 тыс. 500 штук, в их числе 60 наименований различных кондитерских изделий. Уже скоро упаковки отдадут из муниципалитетов республики в школы.

23 ноября глава Адыгеи наградил восьмиклассницу школы № 1 аула Понежукай Теучежского района Марианну Хахузокову, сообщали ранее Юга.ру.