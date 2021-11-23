В Адыгее школьница получила медаль Совфеда за спасение сестер от пожара

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея
    © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея

23 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов наградил восьмиклассницу школы № 1 аула Понежукай Теучежского района Марианну Хахузокову

Она спасла своих сестер во время пожара 15 марта, когда она с двумя сестрами осталась дома без взрослых. 12-летняя Марианна была самой старшей и не растерялась, почувствовав запах дыма из-за короткого замыкания электрооборудования. Она взяла на руки младшую сестру, разбудила спящую среднего возраста и вывела их из дома к маме и старшему брату, которые находились в летней кухне. Мать вызвала пожарных, которые потушили загоревшийся дом.

Марианна первой в республике удостоена памятной медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Вручая награду в Доме правительства Республики Адыгея, Кумпилов отметил, что награду учредили в прошлом году специально для детей, героически спасших человеческие жизни.

17 ноября в Адыгее горел торговый центр:

«Марианна, ты первая в Адыгее, кто получает подобную медаль. Несмотря на юный возраст, ты поступила очень храбро. В минуту опасности быстро и правильно действовала, спасла младших сестер, рискуя своей жизнью. Но героев у нас немало. Хорошей традицией становятся такие церемонии, когда чествуют детей за отважные поступки», — сказал Кумпилов.

Кумпилов и другие чиновники вручили Марианне памятные подарки и благодарности, а начальник ГУ МЧС РФ по Адыгее Станислав Илющенко также поблагодарил пожарных, чья оперативность позволила избежать жертв при пожаре.

Мурат Кумпилов Награды Пожары Школьники

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