В Адыгее школьница получила медаль Совфеда за спасение сестер от пожара

Она спасла своих сестер во время пожара 15 марта, когда она с двумя сестрами осталась дома без взрослых. 12-летняя Марианна была самой старшей и не растерялась, почувствовав запах дыма из-за короткого замыкания электрооборудования. Она взяла на руки младшую сестру, разбудила спящую среднего возраста и вывела их из дома к маме и старшему брату, которые находились в летней кухне. Мать вызвала пожарных, которые потушили загоревшийся дом.



Марианна первой в республике удостоена памятной медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Вручая награду в Доме правительства Республики Адыгея, Кумпилов отметил, что награду учредили в прошлом году специально для детей, героически спасших человеческие жизни.