«Открытие Инвестиции» предложили кэшбек около 50 тыс. рублей

«Открытие Инвестиции» объявили кэшбек всем, кто внесет деньги на новый счет до конца 2021 года

Эту акцию компания запустила в связи с приближением новогодних праздников и связанными с ними новыми тратами.

«Если у вас еще нет индивидуального инвестиционного счета (ИИС), то его стоит открыть до окончания календарного года и внести на него средства. В таком случае уже в 2022 году инвестор сможет получить до 52 тыс. рублей в качестве возврата уплаченного налога в результате использования инвестиционного налогового вычета. Это максимальная сумма вычета, которая возможна при внесении от 400 тыс. рублей на счет», — рассказали сотрудники «Открытие Инвестиции».

В пресс-службе компании уточнили, что если инвестор откроет счет до конца года, но внесет средства уже в следующем, то на вычет он сможет претендовать только в 2023 году. Открыть счет можно как на сайте, так и в офисах «Открытие Брокер».