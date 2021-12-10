«Открытие Инвестиции» предложили кэшбек около 50 тыс. рублей

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  • © Изображение пользователя Kan Chana с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя Kan Chana с сайта shutterstock.com

«Открытие Инвестиции» объявили кэшбек всем, кто внесет деньги на новый счет до конца 2021 года

Эту акцию компания запустила в связи с приближением новогодних праздников и связанными с ними новыми тратами.

«Если у вас еще нет индивидуального инвестиционного счета (ИИС), то его стоит открыть до окончания календарного года и внести на него средства. В таком случае уже в 2022 году инвестор сможет получить до 52 тыс. рублей в качестве возврата уплаченного налога в результате использования инвестиционного налогового вычета. Это максимальная сумма вычета, которая возможна при внесении от 400 тыс. рублей на счет», — рассказали сотрудники «Открытие Инвестиции».

В пресс-службе компании уточнили, что если инвестор откроет счет до конца года, но внесет средства уже в следующем, то на вычет он сможет претендовать только в 2023 году. Открыть счет можно как на сайте, так и в офисах «Открытие Брокер».

От такси до агрохолдингов:

При этом средства на ИИС могут не просто ждать вычета, но и работать. Аналитики «Открытие Research» убеждены, что российский рубль сохраняет потенциал для укрепления до конца года и в 2022 году, что повышает привлекательность вложений в рублевые активы, как минимум, в краткосрочной перспективе.

По мнению аналитиков компании особенный интерес могут вызывать «дивидендные» акции российских компаний с ожидаемой доходностью около 10% годовых и выше в преддверии начала весеннего «дивидендного периода» и краткосрочными облигациями федерального займа, цены которых локально снизились на фоне повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Но на ИИС можно купить не только отдельные акции компаний, но и паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ, российский аналог ETF). Среди них можно выделить БПИФ «Открытие — Акции РФ» и БПИФ «Открытие — Облигации РФ».

Кроме того, традиционно перед зимним сезоном «Открытие Инвестиции» запустило акцию «Теплый прием». В ее рамках компания предлагает тем клиентам, у кого уже есть брокерский счет в другой компании, перевести свои активы в «Открытие Инвестиции» до 31 декабря 2021 года. Тогда «Открытие Инвестиции» вернет до 50 тыс. рублей баллами в программе лояльности «O. InveStore!».

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