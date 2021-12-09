От такси до агрохолдингов. Выясняем, кому на Кубани нужен лизинг и как его оформить
Лизинг окутан мифами о сложности оформления сделки и недоступности для малого бизнеса. Как он появился, чем отличается от своей «старой знакомой» — аренды и кому выгоден, читайте в партнерском материале Юга.ру и компании Альфа-Лизинг.
Лизинг — это долгосрочная аренда техники или оборудования с возможностью выкупа. Когда-то с помощью такой услуги закупить дорогостоящую технику для работы могли только крупные корпорации. Сегодня лизинг в равной степени доступен малому и среднему бизнесу.
Первые упоминания о прообразе лизинговых операций появились еще в древнейших государствах. В странах Древнего Востока в ХХ веке до н.э. на глиняных табличках государства Шумер сохранились сведения об аренде сельхозорудий, животных и земельных участков. В древнейшем правовом памятнике — Законах Хаммурапи 1760 г до н.э., порядка 30 законов из 280 посвящены вопросам арендной платы и имущественным рискам. В Древнем Риме было понятие «узуфрукта» — права пользования и извлечения доходов от вещи без права собственности на нее.
Операции, аналогичные современному лизингу, — долгосрочная аренда фермерского оборудования и лошадей, впервые были закреплены Уэльским Законом в Англии в 1284 году.
Родиной нового бизнеса в современном его понимании стали США. Сам термин «лизинг» появился в 1877 г, когда руководство телефонной компании «Белл» приняло решение не продавать свои телефонные аппараты, а сдавать их в аренду. В 80-е годы авиастроительная компания «Макдоннелл-Дуглас» разработала концепцию Fly before buy («летать до того как купить»), чтобы составить конкуренцию «Боингу».
Первая профильная лизинговая компания United States Leasing Corporation была создана в Сан-Франциско в 1952 г. В начале 60-х годов американские предприниматели перевезли лизинг через океан в Европу — в Дюссельдорфе в 1962 году появилась компания Deutsche Leasing GMbH.
Впервые о лизинге СССР узнали во время Второй Мировой войны, когда США стали снабжать своих союзников оружием, медицинскими препаратами и продовольствием на основе лизинговых соглашений.
Лизинговые компании в России появились на рубеже 80-90-х годов. В 1994 году для координирования работы лизинговых фирм была создана Российская ассоциация лизинговых компаний. Однако такие компании, как «Аэрофлот», «Совтрансавто», «Автоэкспорт», «Минморфлот» и ранее приобретали в лизинг транспортные средства у западных производителей и передавали их своим предприятиям по госзаказу под гарантию Внешэкономбанка. Разновидностью лизинговой операции, активно применявшейся Минморфлотом СССР, был «бербоут — чартер» — наем морского судна без экипажа.
Что можно взять в лизинг?
В лизинг можно взять практически любую технику для бизнеса. Например, в каталоге Альфа-Лизинга доступны:
- легковые авто — служебные машины для сотрудников, такси или курьерской доставки;
- грузовые автомобили: самосвалы, седельные тягачи и рефрижераторы, прицепы и полуприцепы;
- легкий коммерческий транспорт для доставки небольших грузов или пассажиров;
- спецтехника: сельхозтехника (косилки, тракторы, комбайны, опрыскиватели), строительная (краны, экскаваторы, бетононасосы), дорожная (бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры, катки, асфальтоукладчики) и лесозаготовительная (харвестеры, форвардеры, сортиментовозы);
- оборудование — складское, строительное, энергетическое, сельскохозяйственное, дерево- и металлообрабатывающее.
Каким предпринимателям подходит лизинг?
Современные компании финансируют бизнес любого размера. Например, в Альфа-Лизинге малому, среднему бизнесу и ИП наравне с корпорациями доступны спецпрограммы с минимальным авансом, государственные субсидии и скидки от дилеров.
По данным Альфа-Лизинга, в Краснодарском крае лидерами по покупке техники в лизинг чаще всего выступают сельхозпредприятия. Чаще всего, как фермеры, так и крупные холдинги, приобретают недорогие и универсальные тракторы МТЗ.
Фермеры ежегодно приобретают тракторы и прицепное сельхозоборудование для обработки почвы. Более крупные предприятия и агрохолдинги помимо почвообрабатывающей техники обновляют парк для уборки урожая — это комбайны под различные культуры и импортные самоходные опрыскиватели.
Для открытия или обновления таксопарка популярные марки авто — Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Hyundai, можно приобрести без первоначального взноса.
Программы без аванса также доступны при покупке техники DAF — такие авто подойдут для предпринимателей, работающих в сфере перевозок на дальние расстояния, региональных грузоперевозок или строительства. При покупке новых DAF действуют «лизинговые каникулы» — отсрочка платежа на первые два месяца.
В партнерстве с производителями Альфа-Лизинг предлагает субсидии на коммерческую технику:
— скидка до 500 000 руб на технику SLDG;
— скидка 5% на аванс при покупке шторного полуприцепа Kassborhrer;
— скидка до 465 000 руб на самосвалы МАЗ;
— скидка 5% на аванс на новую модель техники Shacman.
Чем лизинг отличается от аренды?
Прежде всего, судьбой предмета сделки. При лизинге вы совершаете платежи в счет стоимости имущества, а при аренде — только за право пользования. Именно возможность выкупить технику по остаточной стоимости отличает лизинг от аренды.
Этот остаток в графике платежей по лизингу перенесен на последнюю строчку. После его погашения имущество переходит в собственность лизингополучателя. Размер выкупного платежа рассчитывается заранее и, в зависимости от условий лизинговой компании, может отличаться.
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Например, в Альфа-Лизинге платежи распределены таким образом, что к концу срока договора его размер становится незначительным — 1 200 руб. Чтобы снизить ежемесячную нагрузку, выкупной платеж для такси можно повысить до 20% от стоимости авто.
Аренда может быть удобным вариантом для предпринимателя, если автомобиль или спецтехника требуется разово и на короткий период времени, скажем, один раз в год в осенний период. Однако, для таких случаев лизинговые компании предлагают программы с сезонным графиком платежей. Например, в Альфа-Лизинге предусмотрен гибкий график при покупке грузовых авто, спецтехники и оборудования. График можно составить таким образом, чтобы в прибыльные месяцы платежи были выше, а в низкий сезон — меньше.
Сложно ли оформить сделку? Документы и требования
В современных лизинговых компаниях для оформления сделки достаточно минимального пакета документов. Например, Альфа-Лизингу для подачи заявки нужны только анкета, договор аренды и паспорт руководителя.
Если предприниматель готов предоставить выписку из банка, то компания может предложить индивидуальные условия. Например, финансирование специфической техники или сниженный аванс. И даже в этом случае рассмотрение заявки займет 4-5 рабочих часов.
Альфа-Лизинг дает своим клиентам возможность провести сделку без визита в офис: подобрать автомобиль, заключить договор и подключить дополнительные услуги можно онлайн. Отслеживать платежи, запрашивать справки и задавать вопросы можно в личном кабинете.