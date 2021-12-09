От такси до агрохолдингов. Выясняем, кому на Кубани нужен лизинг и как его оформить

Лизинг от шумеров до Сан-Франциско, а также что такое «узуфрукта» и «бербоут — чартер». Кликните, чтобы прочитать историческую справку.

Первые упоминания о прообразе лизинговых операций появились еще в древнейших государствах. В странах Древнего Востока в ХХ веке до н.э. на глиняных табличках государства Шумер сохранились сведения об аренде сельхозорудий, животных и земельных участков. В древнейшем правовом памятнике — Законах Хаммурапи 1760 г до н.э., порядка 30 законов из 280 посвящены вопросам арендной платы и имущественным рискам. В Древнем Риме было понятие «узуфрукта» — права пользования и извлечения доходов от вещи без права собственности на нее.

Операции, аналогичные современному лизингу, — долгосрочная аренда фермерского оборудования и лошадей, впервые были закреплены Уэльским Законом в Англии в 1284 году.

Родиной нового бизнеса в современном его понимании стали США. Сам термин «лизинг» появился в 1877 г, когда руководство телефонной компании «Белл» приняло решение не продавать свои телефонные аппараты, а сдавать их в аренду. В 80-е годы авиастроительная компания «Макдоннелл-Дуглас» разработала концепцию Fly before buy («летать до того как купить»), чтобы составить конкуренцию «Боингу».

Первая профильная лизинговая компания United States Leasing Corporation была создана в Сан-Франциско в 1952 г. В начале 60-х годов американские предприниматели перевезли лизинг через океан в Европу — в Дюссельдорфе в 1962 году появилась компания Deutsche Leasing GMbH.

Впервые о лизинге СССР узнали во время Второй Мировой войны, когда США стали снабжать своих союзников оружием, медицинскими препаратами и продовольствием на основе лизинговых соглашений.

Лизинговые компании в России появились на рубеже 80-90-х годов. В 1994 году для координирования работы лизинговых фирм была создана Российская ассоциация лизинговых компаний. Однако такие компании, как «Аэрофлот», «Совтрансавто», «Автоэкспорт», «Минморфлот» и ранее приобретали в лизинг транспортные средства у западных производителей и передавали их своим предприятиям по госзаказу под гарантию Внешэкономбанка. Разновидностью лизинговой операции, активно применявшейся Минморфлотом СССР, был «бербоут — чартер» — наем морского судна без экипажа.