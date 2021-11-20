Компания «Россети Кубань» потратила 3 млрд рублей на ремонт в 2021 году
Партнерский Адыгея, Краснодарский край
Компания «Россети Кубань» направила 3 млрд рублей на ремонт объектов в Краснодарском крае и Адыгее
«Россети Кубань» потратили на ремонтную кампанию в 2021 году более 3 млрд рублей. Специалисты полностью подготовили сети к осенне-зимнему периоду. Готовность подтверждена приказом Министерства энергетики от 3 ноября.
Для надежного электроснабжения Краснодарского края и Адыгеи «Россети Кубань»:
- отремонтировали 11 силовых трансформаторов на крупных питающих центрах, более 10 тыс. км воздушных линий электропередачи (ЛЭП), 1,8 тыс. трансформаторных подстанций;
- расчистили 1,5 тыс. га просек воздушных ЛЭП;
- заменили более 6 тыс. опор;
- на 100% сформировали аварийный запас — 109 источников электроснабжения общей мощностью 12,6 МВт;
- подготовили 392 аварийно-восстановительные бригады — около 1,8 тыс. работников и 715 единиц спецтехники.
Компания «Россети Кубань» входит в группу «Россети» и отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Адыгеи. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов, более 90 тыс. км ЛЭП. Компания обслуживает 83,3 тыс. км территории с населением более 6 млн человек.
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