Компания «Россети Кубань» потратила 3 млрд рублей на ремонт в 2021 году

«Россети Кубань» потратили на ремонтную кампанию в 2021 году более 3 млрд рублей. Специалисты полностью подготовили сети к осенне-зимнему периоду. Готовность подтверждена приказом Министерства энергетики от 3 ноября.

Компания «Россети Кубань» входит в группу «Россети» и отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Адыгеи. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов, более 90 тыс. км ЛЭП. Компания обслуживает 83,3 тыс. км территории с населением более 6 млн человек.