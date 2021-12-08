6 декабря СМИ опубликовали заголовки в духе «Россиян начнут штрафовать за обшивку и остекление балкона»

Пресс-служба Министерства строительства поспешила уточнить, что штрафы за остекление существовали и раньше, а изменится лишь то, что с 1 марта 2022 года ответственность за это будут нести не только жильцы, но и юрлица-собственники. «Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — указали в министерстве. Минстрой уточнил, что по закону общим имуществом в многоквартирных домах считаются только балконные плиты, следовательно, их изменение (расширение) запрещено. Все остальное — крыша и парапет балкона, балконные двери и проемы, окна — относится к личному имуществу, им собственник волен заниматься по своему усмотрению. Юга.ру решили узнать, почему многоквартирные дома Краснодара выглядят так, будто за перепланировки балконов не штрафовали никогда. Для этого редакция спросила у юристов, кто несет ответственность за балконы, расширенные на несколько метров и подпертые сваями, которые вбиты в тротуары центральных улиц.

Гендиректор юридической компании «Аспекта» Евгения Шишкина ответила, что «ранее муниципальный контроль занимался соответствием построенных зданий закону. Речь шла о частных и коммерческих зданиях, а домами и квартирами толком не занимались. А потому что собственники не регистрировали перепланировки и не обращались в юстицию, штрафов было мало». Шишкина объяснила, что за любые перепланировки ответственность несет заказчик, который зачастую и владеет жильем. С подрядчика могут взыскать штраф только в том случае, если он берется и за согласование работ. «Мы всегда рекомендуем нашим клиентам, покупающим квартиры, запрашивать у продавца поэтажную планировку. Из него должно быть понятно, какая была планировка и какая должна быть форма и строение балкона. Сейчас технический паспорт не входит в обязательные документы для покупки квартиры, и у многих продавцов его нет. А без него порой невозможно понять, есть ли в квартире перепланировка», — сказала Шишкина.

Также Юга.ру связались с одной из строительных компаний широкого профиля. Ее представитель дал анонимный комментарий. «Так как сам закон пока находится на рассмотрении [видимо, имеется в виду ответственность для юрлиц. — прим. Юга.ру], до его вступления в силу мы можем заниматься остеклением и утеплением балконов и лоджий, ориентируясь на нормы пожаробезопасности. После принятия закона вся ответственность будет лежать на клиенте, если тот не озвучит, что жилье не принадлежит ему. Это будет прописано в договоре», — сказали в строительной компании. «Если присоединять балкон или лоджию, то это сначала нужно документально согласовать в Бюро технической инвентаризации. Изменения должны быть отображены в плане квартиры, план меняют и все фиксируют документально. И лишь когда все задокументировано, можно приступать к работе», — пояснили строители. Поскольку Минстрой указал, что внешний вид дома может регулироваться местными законами, Юга.ру обратились в Департамент архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. В его отделе городской среды сайту рассказали, что ведомство оценивает перепланировки только на стадии проектирования, до выполнения работ. «Уже сделанные перепланировки мы не рассматриваем, так что заявителю нужно получить от нас отказ и с ним узаконивать объект через суд», — пояснили в отделе, уточнив, что чаще к ним обращаются физ-, чем юрлица. Год назад, когда горожане возмутились в интернете очередному балкону, расширенному на полтора метра, «Краснодарские известия» спросили об этом Наталью Машталир, бывшую тогда главным архитектором города. «В жилищном кодексе прописано, что изменение общего имущества подлежит согласованию со всеми жильцами дома и администрацией города. Однако это необходимо только в случае, если владельцы квартир решили сделать перепланировку, а для изменения внешнего вида балкона согласовывать ничего не нужно», — объяснила Машталир. По ее словам, расширения балконов вроде тех, что возмутили жителей, никогда не согласовали бы в департаменте архитектуры. Поэтому она посоветовала: «Если вы столкнулись с тем, что соседи устроили такую перепланировку, первым делом нужно обращаться в управляющую компанию и управление муниципального контроля администрации Краснодара. Специалисты проведут проверку и примут меры».