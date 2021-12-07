Краснодарскую активистку не стали судить за конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

Краснодарский край

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  • «Сдиражние кожи с продажного судьи» © Фото Юга.ру
    «Сдиражние кожи с продажного судьи» © Фото Юга.ру

В Краснодаре суд не стал привлекать к ответственности Яну Антонову, которая отправила письмо в конверте с картиной Герарда Давида

Напомним, бывший координатор «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) Яна Антонова направила в суд жалобу письмо в конверте с картиной Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». Четвертый кассационный суд Краснодара заподозрил её в неуважении.

Тогда на 7 декабря активистке назначили судебное заседание. Кроме того, суд грозился передать конверты в следственный комитет.

Во вторник Антонова сообщила в своем телеграме, что Четвертый кассационный суд Краснодара не стал привлекать её к ответственности за конверт. 

Стенограмму разговора активистки с судьей опубликовали издание «Протокол». На заседании Антонова заявила, что отправила письмо в таком конверте ради экономии. Подсудимая пояснила, что конверты с репродукцией остались у нее с 2018 года, когда их отпечатали адвокаты. Больше таких конвертов у нее нет.

«Я не имела ввиду кого-то оскорбить, обидеть, проявить к кому-то неуважение. То есть, у меня таких мыслей не было, когда я конверт отправляла. Картина не запрещена к распространению на территории Российской Федерации», — сказала активистка.

Она добавила, что такие конверты ранее печатались «Почтой России». Кроме того, на Кубани суды уже дважды рассматривали их. Это был Центральный суд и арбитражный суд в 2019 году. Оба раза в деле было отказано.

Краснодар Суд

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Краснодарскую активистку не стали судить за конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»
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