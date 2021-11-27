Краснодарскую активистку вызвали в суд из-за картины на конверте

Активистка из Краснодара Яна Антонова напишет объяснительную в суде за изображение на конверте

Бывшего координатора «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) Яну Антонову вызвали в суд для написания объяснительной из-за конверта, в котором она отправила жалобу. На нём была изображена картина Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».

О случившемся активиста рассказала в своем телеграм-канале. По её словам, суд грозится перед конверты в следственный комитет.

«Четвертый кассационный суд общей юрисдикции заподозрил меня в неуважении из-за того, что свою жалобу на решение Ленинского районного суда об отказе в признании недействительными выборов в Городскую думу Краснодара на УИК 20-52 я выслала в суд в конверте с прекрасной картиной художника Давида Герарда», — написала Антонова.

Она рассказала, что эти конверты были отпечатаны адвокатами. Ранее в них направляли жалобы в Краснодарский краевой суд административный арест адвоката Михаила Беньяша в 2018 году.

Остатки конвертов девушка забрала себе и пользовалась ими. Теперь рассматривать её жалобу и картину будут 7 декабря в Четвертом кассационном суде Краснодара.