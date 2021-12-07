Трех жителей Дагестана осудили за заказное убийство бизнесмена в Краснодаре

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что 29 июня 2020 года на улице Леваневского расстреляли водителя припаркованного автомобиля. Убийцам тогда удалось скрыться. Позже выяснилось, что убитым был местный бизнесмен.

По данным РЕН ТВ , погибший — Александр Б., который возглавлял компанию по предоставлению интернет-услуг. Речь идет о предпринимателе Александре Биришеве, уточнял «Интерфакс» . Он был учредителем нескольких компаний. По информации из телеграм-канала LIFE SHOT , конфликт возник из-за долга предпринимателя своему коллеге, который занимается изготовлением роутеров. Погибший был родным братом бывшего гендиректора ОАО «Краснодарский кирпичный завод», который скрылся от суда в 2014 году, писал «КоммерсантЪ» .

В апреле 2021 года в краевой прокуратуре сообщили , что по делу об убийстве предпринимателя проходят трое уроженцев Дагестана. Против них возбудили уголовное дело. На стадии расследования в содеянном сознался только один — исполнитель.

Итоги расследования убийства. Следствием установлено, что в декабре 2019 года неизвестный следствию человек предложил жителю Дагестана Юсупу Юсупову убить краснодарского бизнесмена за деньги. Тот согласился и уже весной 2020 года приобрел два пистолета, глушитель и 11 патронов. После этого он предложил знакомому Загиду Садулаеву поучаствовать в убийстве, а когда мужчина согласился, оставил у него на хранение оружие. Затем в деле появился третий фигурант — Рабадангаджи Курбангаджиев, — который предоставлял жилье для киллеров и отвечал за пути отхода. После убийства он должен был вывезти знакомых в Дагестан.

Затем некоторое Юсупов следил за жертвой. Вечером 29 июня, когда машина предпринимателя стояла на парковке на улице Леваневского, к ней подъехала Lada Granta. Из нее вышел Садулаеву и трижды выстрелили в бизнесмена. Пули попали в голову, грудь и живот. От ранений он скончался на месте.

После этого подозреваемые поменяли номера на своей машине и скрылись. Старые номерные знаки и оружие они выбросили в Кубань. В июле убийца уже был в Дагестане, где скрывался до тех пор, пока его не задержали.