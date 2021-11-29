В Краснодаре откроется выставка «Дыхание Севера»

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского музея имени Ф.А. Коваленко
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского музея имени Ф.А. Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 3 декабря откроется персональная выставка Андрея Акатьева «Дыхание Севера»

С 2016 по 2019 годы художник предпринял ряд творческих поездок, посетив со своим этюдником множество городов. В экспозиции представлено около 50 произведений — живописные работы, графические серии акварелей и рисунки. На полотнах изображен в основном Санкт-Петербург с его величественной архитектурой: набережные, улицы, площади, мосты, Невская перспектива.

Также посетители выставки увидят облики и пейзажи Выборга, Кронштадта, Сортавалы, Валаама, Старой Ладоги, Рощинского озера, Кеми, берегов Белого моря и Соловецкого монастыря.

Экспозиция будет работать до 12 декабря по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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