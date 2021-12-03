Минюст РФ внес в реестр иноагентов четырех журналистов и организацию по защите прав призывников

В реестре СМИ-иноагентов включили автора «Медиазоны»* Регину Хисамову и журналистов «Idel.Реалии»** Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву.

3 декабря Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов сотрудников «Idel.Реали» (признан в России СМИ-иноагентом) Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву, а также автора «Медиазоны» (включена в реестр СМИ-иноагентов) Регину Хисамову.

В реестр НКО-иноагентов включили правозащитную группу «Гражданин. Армия. Право». Ассоциация занимается помощью призывникам, альтернативнослужащим и военнослужащим.

Ране Юга.ру писали, что в пятницу, 26 ноября, Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов. В список включили ООО «Нобелевский призыв» — организацию, созданную журналистами, ранее признанными иноагентами, и главреда Sota.Vision Олега Еланчика.