Минюст РФ внес в реестр иноагентов четырех журналистов и организацию по защите прав призывников

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  • © Фото с официального сайта Министерства юстиции РФ, minjust.ru
    © Фото с официального сайта Министерства юстиции РФ, minjust.ru

В реестре СМИ-иноагентов включили автора «Медиазоны»* Регину Хисамову и журналистов «Idel.Реалии»** Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву.

3 декабря Министерство юстиции РФ включило в список СМИ-иноагентов сотрудников «Idel.Реали» (признан в России СМИ-иноагентом) Регину Гималову, Андрея Григорьева и Алину Григорьеву, а также автора «Медиазоны» (включена в реестр СМИ-иноагентов) Регину Хисамову.

В реестр НКО-иноагентов включили правозащитную группу «Гражданин. Армия. Право». Ассоциация занимается помощью призывникам, альтернативнослужащим и военнослужащим.

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Ране Юга.ру писали, что в пятницу, 26 ноября, Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов. В список включили ООО «Нобелевский призыв» — организацию, созданную журналистами, ранее признанными иноагентами, и главреда Sota.Vision Олега Еланчика.

*«Медиазона» — российское интернет-СМИ, юрлицо, учредившее издание — ООО «ЗП» — внесено в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года.

**«Idel.Реалии» — русскоязычное интернет-издание Татаро-башкирской службы радио «Свобода». Внесено в реестр СМИ-иноагентов 5 декабря 2017 года.

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Минюст РФ внес в реестр иноагентов четырех журналистов и организацию по защите прав призывников
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