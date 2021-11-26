ООО «Нобелевский призыв» и главреда издания «Sota.Vision» Олега Еланчика признали иноагентами

Sota Vision — это информационно-аналитическое ежедневное сетевое издание. Оно имеет свои каналы на ютубе и в телеграме, а также ведет твиттер. Его журналистов ранее задерживали на акциях протеста.

Олег Еланчик сказал, что не удивлен внесением в реестр. О причинах он пока не знает.

«Это признание никак не связано с изданием «Sota.Vision». Я там давно уже практически ничего не публиковал от своего имени, никаких своих денег не вкладывал туда, иностранных денег мы тоже не получали. Поэтому мы найдем возможность, чтобы издание продолжало работу. Может быть, будет другое редактор, чтобы не подставлять ребят», — прокомментировал Еланчик.