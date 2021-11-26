ООО «Нобелевский призыв» и главреда издания «Sota.Vision» Олега Еланчика признали иноагентами
26 ноября Минюст внес в список иноагентов ООО «Нобелевский призыв» и Олега Еланчика
В пятницу, 26 ноября, Минюст расширил реестр СМИ-иноагентов. В список включили ООО «Нобелевский призыв» — организацию, созданную журналистами, ранее призванными иноагентами и главреда «Sota.Vision» Олега Еланчика.
ООО «Нобелевский призыв» появилось в рамках исполнения законодательства — физические лица, признанные иноагентами, должны сформировать юридическое лицо. Учредителями организации являются ранее признанные иноагентами поэтесса Татьяна Вольтская, журналисты Екатерина Клепиковская, Даниил Сотников, Елена Соловьева, Евгений Симонов, Елизавета Сурначева, Клена Арапова и Роман Перл.
Также в реестре иноагентов включили главного редактора издания «Sota.Vision» Олега Еланчика.
Sota Vision — это информационно-аналитическое ежедневное сетевое издание. Оно имеет свои каналы на ютубе и в телеграме, а также ведет твиттер. Его журналистов ранее задерживали на акциях протеста.
Олег Еланчик сказал, что не удивлен внесением в реестр. О причинах он пока не знает.
«Это признание никак не связано с изданием «Sota.Vision». Я там давно уже практически ничего не публиковал от своего имени, никаких своих денег не вкладывал туда, иностранных денег мы тоже не получали. Поэтому мы найдем возможность, чтобы издание продолжало работу. Может быть, будет другое редактор, чтобы не подставлять ребят», — прокомментировал Еланчик.
Олег Еланчик об объявлении его физлицом-СМИ-иностранным агентом. pic.twitter.com/zycTXBiHYM— SOTA (@SotaVision) November 26, 2021